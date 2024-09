क्या आप भी बात-बात पर कहते हैं ‘Sorry’, तो बार-बार माफी मांगने की आदत से ऐसे पाएं छुटकारा

माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता बल्कि ये एक अच्छी आदत है। लेकिन अगर आप बार-बार माफी मांगते हैं या बिना गलती के भी माफी मांगते हैं तो ये एक समस्या है। इसे Over-Apologising कहते हैं। ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी बात-बात पर माफी मांगते हैं तो इन टिप्स (How to avoid Over Apologising) से इससे छुटकारा पाएं।