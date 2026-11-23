लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेरेंटिंग केवल माता-पिता बन जाना नहीं है, यह नई जिंदगी की परवरिश से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके रास्ते में बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसे पेरेंट्स किसी वॉरियर की तरह निभाते हैं। वैसे तो मैटरनिटी लीव बच्चे के जन्म के समय मां को दी जाती है, लेकिन इन दिनों इससे हटके टीन-टर्निटी लीव भी ट्रेंड में बनी हुई है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है टीन-टर्निटी लीव।

टीन-टर्निटी लीव: नया पेरेंटिंग ट्रेंड बीते कुछ समय से टीन-टर्निटी लीव ट्रेंड कर रहा है, जिसे पेरेंट्स फॉलो करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, इसमें पेरेंट्स बच्चों के अच्छे भविष्य, बेहतर मेंटल हेल्थ और उनके करियर के दबाव को कम करने के लिए अपने काम से छुट्टी ले रहे हैं या फिर काम का प्रेशर कम कर रहे हैं।

कोई सरकारी छुट्टी नहीं टीन-टर्निटी मैटरनिटी लीव की तरह टीन-टर्निटी लीव कोई सरकारी छुट्टी या कंपनी की सहूलियत नहीं है। भले ही यह शब्द मैटरनिटी के ‘टरनिटी’ को टीनेज से जोड़कर बना हो, पर यह पेरेंट्स की अपनी मर्जी से जुड़ा है। इसमें माता-पिता अपने बच्चे की जरूरत को देखते हुए काम में बदलाव करते हैं, ताकि उन्हें ठीक से समय दे पाएं।

टीनेज की जरूरत है पेरेंट्स का साथ कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि टीनेज उम्र का वो पड़ाव है, जब बच्चा सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरता है। ऐसे में कई वजहें हैं कि जो टीन-टर्निटी लीव को जरूरी बनाती हैं: