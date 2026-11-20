लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए और हर प्रतियोगिता में पहला नंबर पाए, पर क्या वह हारने के बाद खुद को संभालना जानता है? हो सकता है कि वह एक मामूली हार हो, लेकिन बच्चे उसके लिए मन से तैयार नहीं हो पाएंगे, अगर माता-पिता उन्हें हर बार जीतना ही सिखाएंगे।

अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने भाई-बहन के साथ खेलते समय या क्लास में अच्छे नंबर न लाने पर उदास हो जाते हैं, ऐसे मेन पेरेंट्स उनके कई तरीकों से इन छोटी-छोटी हार से मन को मजबूत बनाना सिखा सकते हैं।

खेल में खुद भी जीतें पेरेंट्स बच्चों में जीतने की फीलिंग मजबूत करने के लिए खेल में खुद जानबूझकर हार जाते हैं। इससे बच्चा खुश तो हो जाता है, लेकिन वह जान नहीं पाता कि हारना भी जीवन के पड़ाव का एक हिस्सा है। दरअसल, बच्चे के जीत के आदी हो जाने पर वह अपनी खुशी को उससे जोड़ने लगता है। ऐसे में उनकी खुशी के लिए हर बार खुद हार जाने के बजाय उन्हें भी हार जाना सिखाएं।

हार दोबारा जीतने का एक मौका बच्चों को बताएं कि हार दु:ख जताने का समय नहीं होता, बल्कि अपनी कमियों को जानकार दोबारा से जीतने का एक सुनहरा अवसर भी होता है। मान लीजिए कि बच्चे के किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए, तो उसे सवाल करें कि अगली बार वह अच्छे नंबर पाने के लिए क्या अलग करेगा।