जिगरी दोस्त से भी शेयर न करें अपनी जिंदगी से जुड़ी ये 5 बातें, वरना बाद में पड़ सकता है पछताना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सभी की जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है, जिसे जिगरी का टैग देते हैं। पर दोस्ती कितनी ही गहरी क्यों न हो, कुछ ऐसी बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा शेयर करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जाने-अनजाने में की गई ओवरशेयरिंग आगे चलकर आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। आइए जानें कि कौन सी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताने से बचना चाहिए।

फिनेंशियल स्टेटस और बैंक बैलेंस इनमें सबसे पहली और जरूरी चीज है, फिनेंशियल स्टेटस के साथ ही आपका बैंक बैलेंस। आपने कहां निवेश किया है, बचत कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है और भविष्य के क्या-क्या प्लान है, ये सभी बातें हमेशा निजी रखने की सलाह दी जाती है। दरअसल, दोस्ती को अगर कोई चीज सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है तो वो पैसा है।

पार्टनर के साथ प्राइवेट लाइफ आपकी शादीशुदा जिंदगी और बेडरूम सीक्रेट्स बेहद निजी बातें हैं, जिन्हें किसी तीसरे व्यक्ति को कभी नहीं बताया जाना चाहिए। फिर चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। जब आप अपने पार्टनर की कमी या कोई निजी बात किसी को बताते हैं, तो इससे पार्टनर की रिस्पेक्ट लोगों की नजर में कम हो जाती है।

परिवार के गहरे राज परिवार विवाद ऐसे होते हैं जो समय के साथ सुलझ जाते हैं, लेकिन ये बातें किसी को बताने पर हम उनके मन में अपनी फैमिली की छवि कभी ठीक नहीं कर पाते। ऐसे में समझदारी इसी में है कि जमीन से जुड़े विवादों से लेकर भाई-बहन के झगड़ों तक, कुछ भी जिगरी दोस्त को बताने से बचना चाहिए।

किसी तीसरे से जुड़ी बात जिगरी दोस्त का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात भी बिना सोचे-समझें बता दें। हो सकता है किसी ने बहुत भरोसा करके आपसे कोई बात शेयर की हो, इसे दोस्त को बताना यानी उनका भरोसा तोड़ना।