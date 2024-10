जीवन में उतार लेंगे मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से मिलने वाली 9 सीख, तो हर रिश्ते में बना रहेगा प्यार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Relationship Lessons From Maa Durga: नवरात्र का त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी के नौ रूपों की अराधना की जाती है। देवी के इन नौ रूपों का अलग-अलग महत्व है, जो हमें जीवन में भी कई सीख (Life Lessons From 9 Forms of Maa Durga) देते हैं। इस आर्टिकल में हम मां दुर्गा के नौ रूपों से रिलेशनशिप से जुड़ी क्या बातें सीख सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। देवी के नौ रूपों से मिलने वाली इन सीखों (Relationship Tips) को अगर आपने अपने रिलेशनशिप का हिस्सा बना लिया, तो आपका रिश्ते की सारी परेशानियां तो दूर होंगी ही। साथ ही, ये अटूट भी बन जाएगा।

मां दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाली 9 सीख

शैलपुत्री (Shailputri)- पहला रूप पार्वती का माना जाता है, जो हिमालय की पुत्री हैं। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में मजबूत आधार होना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ मजबूत होते हैं, उसी तरह रिश्तों की नींव मजबूत होनी चाहिए।