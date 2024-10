ब्रेकअप के बाद सिर्फ 'मूव ऑन' करना काफी नहीं, 'ब्रेकओवर' की अहमियत जानेंगे तो हर टेंशन होगी दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकअप (Breakup), जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है, जहां से कभी न कभी हर किसी को गुजरना पड़ता है। इस दौरान हम अक्सर 'मूव ऑन' करने की सलाह पाते हैं। यानी, अपने एक्स के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की। लेकिन क्या सिर्फ भूल जाना ही काफी है? क्या हम अपने दिल के किसी कोने में उस रिश्ते की यादों को छुपाकर सचमुच आगे बढ़ सकते हैं?

मेरा मानना है कि ब्रेकअप के बाद सिर्फ ‘मूव ऑन’ करने से काम नहीं चलता। इसके लिए एक और कदम उठाने की जरूरत है, जिसे ‘ब्रेकओवर’ (Breakover) कहते हैं। ब्रेकओवर (What is a Breakover) का मतलब है, अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना, उसकी यादों को स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। यह एक ऐसा प्रक्रिया (Tips For Healing After A Breakup) है जिसमें हम अपने दिल के जख्मों को भरते हैं और खुद को एक नए सिरे से तैयार करते हैं।