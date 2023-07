अगर आप भी हैं सिंगल पेरेंट, तो ऐसे रखें खुद को खुश और टेंशन फ्री

Happiness tips for Single Parents सिंगल पेरेंट्स होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला मुश्किल सफर होता है। जिस वजह से आपको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। ये मानसिक परेशानियां अगर आपके डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं तो इनका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप भी है सिंगल पेरेंट तो ऐसे रखें खुद को खुश और तनावमुक्त।

Happiness Tips for Single Parents: अगर आप भी हैं सिंगल पेरेंट, तो ऐसे रखें खुद को खुश

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Happiness Tips for Single Parents: सिंगल मदर या फादर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे की अच्छी परवरिश में मां-बाप दोनों का योगदान होता है और जब कोई एक नहीं होता तो इस जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा लगने लगता है, जो आपको मानसिक तनाव भी दे सकता है। मेंटल हेल्थ बिगड़ने से कई सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। अगर आप भी जूझ रहे हैं सिंगल पेरेंट बनने के बाद किसी तरह के तनाव से, तो तुरंत इसका समाधान निकालें क्योंकि ये आपके साथ बच्चे के लिए भी हो सकता है खराब। सिंगल पेरेंट्स ऐसे रखें खुद को हैप्पी 1. सेल्फ केयर पर करें फोकस खुद पर फोकस करें। उन चीज़ों के लिए वक्त निकालें जिन्हें करने में आपको खुशी का एहसास होता है। आप तनावमुक्त होते हैं। जिसकी शुरुआत आप योग या एक्सरसाइज से करें। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम खुद के लिए निकालें। मेडिटेशन करें। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दें। वैसे सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ खुद को फिजिकली ग्रूम करना नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी दूर करना है। 2. घर में पैक होकर न रहें सिंगल मदर या फादर हैं, तो ये कोई शर्म की बात नहीं, सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है। कई बार लोग शर्म के चलते घर से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं और घर में पैक हो जाते हैं। इससे भी मेंटल स्ट्रेस होता है। घर के काम और ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें। दोस्तों के साथ कॉफी का प्लान बनाएं या फैमिली के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। जो आपके स्ट्रेस को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. बच्चे के लिए टाइम निकालें बच्चे आपके लिए प्रियोरिटी हैं, तो उनके साथ भी वक्त बिताएं। इससे उन्हें तो अच्छा लगेगा ही साथ ही आपको भी अच्छा फील होगा। उनके साथ तरह-तरह की एक्टिविटीज प्लान करें। ट्रिप पर जाएं। उनसे उनका दिन कैसा गया पूछें। बच्चे के साथ खुलकर बातचीत करें। ये सारी चीज़ें न सिर्फ आप दोनों को ही खुश करेंगी, बल्कि आपके बीच का रिश्ते को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh