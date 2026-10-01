गांधी जयंती पर बच्चों को जरूर सिखाएं बापू के ये 4 सिद्धांत, जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 2 अक्टूबर का दिन देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खास होता है। जी हां, इसी दिन 1869 को जन्मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब प्यार से 'बापू' कहते हैं, उन्होंने अपने विचारों और आंदोलनों के दम पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। बापू के सिद्धांतों ने केवल आजादी की लड़ाई ही नहीं जीती, बल्कि दुनिया भर के युवाओं को भी सही राह दिखाई।

गांधी जयंती का यह अवसर अपने बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। अगर आप माता-पिता के रूप में बचपन से ही बच्चों के मन में बापू के ये 4 विचार बो दें, तो वे आगे चलकर एक सच्चे और जिम्मेदार इंसान बनेंगे। आइए जानते हैं बापू के उन अहम सिद्धांतों के बारे में।

(Image Source: Magnific) शांति और अहिंसा का रास्ता चुनें बापू के जीवन का सबसे पहला और पक्का नियम था- अहिंसा का पालन करना। बापू हमेशा कहते थे कि किसी को नुकसान पहुंचाकर या तकलीफ देकर कभी कुछ हासिल नहीं होता। बच्चों को बचपन से ही यह बात बताएं कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अपना व्यवहार हमेशा शांत और प्यार भरा रखें। ऐसा करने से बच्चों के अंदर गजब का धैर्य और दूसरों के प्रति हमदर्दी पैदा होगी।

कभी न छोड़ें सच का दामन महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था- सत्य का मार्ग। जी हां, उनका मानना था कि राह में चाहे कितनी भी अड़चनें या मुश्किलें क्यों न आएं, हमें कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि झूठ बोलने से बचना क्यों जरूरी है। बचपन में दी गई यह सीख उन्हें जिंदगी की हर परिस्थिति में निडर होकर सच्चाई के साथ खड़े रहना सिखाएगी।

(Image Source: Pixabay) अपने देश की चीजों को दें बढ़ावा सच्चाई और अहिंसा के अलावा बापू हमेशा 'स्वदेशी' यानी अपने देश में बनी चीजों के इस्तेमाल पर बहुत जोर देते थे। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि हमारे आस-पास या लोकल स्तर पर बनी चीजों का इस्तेमाल करना क्यों फायदेमंद है। इससे धीरे-धीरे उनके मन में अपने देश की चीजों के लिए सम्मान जगेगा। यह सोच उनके भीतर देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करेगी।

सादगी में छिपी होती है असली समझदारी 'सादा जीवन और उच्च विचार' केवल एक कहावत नहीं, बल्कि गांधी जी के जीने का तरीका था। वे दिखावे और फालतू खर्चों के सख्त खिलाफ थे। आप भी अपने बच्चों को बचपन से ही पैसों की अहमियत के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि फिजूलखर्ची से दूर रहकर कैसे एक सादा जीवन जिया जा सकता है। यह आदत उन्हें भविष्य में बहुत जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाएगी।