Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Gandhi Jayanti par 10 Line: मोहनदास से 'बापू' बनने का अनोखा सफर, 10 लाइन में जानें गांधी जी के जीवन और संघर्ष की कहानी

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Thu, 01 Oct 2026 01:32 PM (IST)

महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया और देश को आजादी दिलाई। उनकी जयंती ...और पढ़ें

10 Lines on Gandhi Jayanti

10 Lines on Gandhi Jayanti

HighLights

  1. गांधी जी का जीवन परिचय केवल 10 लाइन में करें चेक।

  2. गांधी जी से जुड़े तथ्य भाषण, निबंध, GK प्रतियोगिता में आएंगे काम।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें दुनिया "महात्मा गांधी" और पूरा भारत "बापू" के नाम से जानता है। इस बार उनकी 157वीं जयंती 2 अक्टूबर 2026 को मनाई जा रही है। यह दिन न केवल भारत में बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में बड़े ही धूम-धाम से सेलिब्रेट किया जाता है। स्कूल, कॉलेज में इस दिन श्रद्धांजलि के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है।

गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाई जाती है। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस वैचारिक क्रांति का स्मरणोत्सव है जिसने बिना शस्त्र उठाए दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को हिला दिया था।

बापू के जीवन, संघर्ष की कहानी

महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही देश की सेवा में निकल गया और अंत में अपने प्राण भी देश के लिए त्यागे। भारत देश को एक सूत्र में पिरोने और अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी कई बार जेल गए, अंग्रेजों से बेइज्जत हुए लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा।
बापू के विचार आज भी समाज में समानता, स्वदेशी और सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाता है, जो यह साबित करता है कि गांधी जी के मूल्य केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणापुंज हैं।

gandhi jayanti 2 october

image- magnific

10 लाइन में महत्मा गांधी के जीवन का सार

  1. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर हुआ।
  2. 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ और वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कानून की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए।
  3. दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्लीय भेदभाव और रंगभेद के खिलाफ 'सत्याग्रह' (सत्य और अहिंसा के मार्ग) का पहला सफल प्रयोग किया।
  4. अफ्रीका से 1915 में भारत लौटने के बाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने पर रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 'महात्मा' की उपाधि दी।
  5. उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन (1920), दांडी मार्च/सविनय अवज्ञा (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का नेतृत्व किया।
  6. सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से संदेश देते हुए पहली बार उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया। उसके बाद से उन्हें राष्ट्रपिता की पदवी मिली। यह भी कहा जाता है कि इसी संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी को बापू कहा जिसके बाद देश उनको बापू कहने लगा।
  7. उनके जीवन का मूल दर्शन 'सत्य, अहिंसा और स्वराज' था; उन्होंने खादी, स्वदेशी, स्वच्छता और छुआछूत उन्मूलन पर विशेष बल दिया।
  8. भारत की आजादी: उनके अहिंसक आंदोलनों और जन-नेतृत्व के बल पर 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली।
  9. 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी; उनके अंतिम शब्द "हे राम!" थे।
  10. उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाता है।
gandhi jayanti
image- magnific

महात्मा गांधी का जीवन केवल एक व्यक्ति की गाथा नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का जीवंत दर्शन है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बिना किसी शस्त्र के, केवल नैतिक शक्ति और जन-आंदोलन के बल पर भी दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक सत्ता को झुकाया जा सकता है। उनके विचार आज के दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। गांधी जी का जीवन संदेश देता है कि हिंसा और घृणा का उत्तर केवल शांति और प्रेम से दिया जा सकता है। उनका विचार "मेरा जीवन ही मेरा संदेश है" आज भी संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है।

यह भी पढ़ें- Gandhi Jayanti 2026 Speech: गांधी जयंती पर दें ये बेहतरीन भाषण, स्कूल हॉल में दनादन बजेंगी तालियां

यह भी पढ़ें- Gandhi Jayanti 2026: बापू का जीवन और उनके अनमोल विचार, कभी न मानने देंगे आपको हार 