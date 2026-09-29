Gandhi Jayanti 2026: बापू का जीवन और उनके अनमोल विचार, कभी न मानने देंगे आपको हार
2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। हम यहां पर बापू द्वारा ...और पढ़ें
HighLights
2 अक्टूबर को गांधी जी की 157वीं जयंती।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महाननायक के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में 2 अक्टूबर के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें हम "बापू" के नाम से भी जानते हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गांधी जी की 157वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। देशभर के स्कूलों कॉलेज, सरकारी कार्यालयों सहित सामाजिक संस्थानों में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही भाषण, कविताओं, प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है।
बापू का जीवन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से 'बापू' कहते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महाननायक थे। उनका संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और सादगी का अद्वितीय प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ उनका संघर्ष भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विशाल आंदोलन बन गया। बापू ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और 'भारत छोड़ो' जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बिना कोई हथियार उठाए, उन्होंने केवल 'सत्य' और 'अहिंसा' की ताकत से दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया।
वर्तमान समय में भले ही महात्मा गांधी को समय-समय पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है लेकिन यकीन के साथ कहा जाता है कि उनके बिना अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाना आसान नहीं था। गांधी जी का लोहा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। बापू का जीवन सिखाता है कि अडिग संकल्प और नैतिक मूल्यों के बल पर किसी भी बड़े अन्याय को परास्त किया जा सकता है।
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बापू के अनमोल विचार जो कभी न मानने देंगे आपको हार
महात्मा गांधी के विचार चाहे पुरानी पीढ़ी हो, नई पीढ़ी हो या Gen Z के साथ आने वाली पीढ़ी हो सभी के लिए रेलिवेंट रहते हैं और रहेंगे। अगर अपने अपने जीवन में उनको विचारों को उतार लिया तो अवश्य ही आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए कुछ विचार आपके लिए दिए जा रहे हैं।
आंतरिक शक्ति
"कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो मजबूत लोगों का गुण है।"
खुद में बदलाव
"आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह सबसे पहले खुद में लाएं।"
दृढ़ संकल्प
"ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह तो एक अदम्य इच्छाशक्ति से उत्पन्न होती है।"
विश्वास की ताकत
"व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है, वही बन जाता है।"
जीत का भरोसा
"पहले वे आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे।"
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प्रयास का महत्व
"पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है; परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता।"
भविष्य की नीव
"आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।"
सच्ची स्वतंत्रता
"स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो।"
निरंतरता और धैर्य
"थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से कहीं बेहतर है।"
दूसरों की सेवा
"खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें।"
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