हर समस्या का समाधान खुद न करें- अगर बच्चा किसी मुश्किल का सामना कर रहा है, तो तुरंत उसकी समस्या खु सुलझाने के बजाय उसे सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। इससे उसकी फैसले लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता मजबूत होती है।

गलतियां करने की अनुमति दें- गलतियां सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। अगर बच्चा किसी काम में असफल होता है, तो उसे डांटने के बजाय समझाएं कि गलती से सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

फैसले लेने के अवसर दें- बच्चे को छोटे-छोटे फैसले खुद लेने दें, जैसे कौन-सी किताब पढ़नी है, कौन-से कपड़े पहनने हैं या कौन-सा खेल खेलना है। इससे उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच विकसित होती है।

कोशिश की तारीफ करें- सिर्फ अच्छे मार्क्स या सफलता की प्रशंसा करने के बजाय बच्चे की मेहनत, लगन और लगातार कोशिश करने के जजबे की तारीफ करना भी उतना ही जरूरी है।

खुलकर बात करें- ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके। जब उसकी राय सुनी जाती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखता है।