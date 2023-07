Dating Tips: इन बातों का रखें खास ध्यान अगर आप कर रही हैं किसी शर्मीले इंसान को डेट

Dating Tips अगर आप किसी शर्मीले- संकोची स्वभाव वाले पुरुष को डेट कर रही हैं तो उन्हें थोड़ा सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है। वैसे एक्स्ट्रोवर्ट की तुलना में इंट्रोवर्ट पुरुषों के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से निभाई जा सकती है तो आइए जान लेते हैं ऐसे पुरुषों को डेट करते वक्त किन बातों पर गौर करना है जरूरी।

Dating Tips: शर्मीले पुरुष को डेट करते वक्त ध्यान रखें ये बातें

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Dating Tips: आमतौर पर लड़के, लड़कियों के मुकाबले कम ही बोलते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लड़के होते हैं, जो बहुत ही कम बोलते हैं। अगर आप किसी ऐसे पुरुष को डेट कर रही हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंट्रोवर्ट लोग दूसरों के सामने अपनी बात कहने में बहुत संकोच करते हैं और कई बार तो कहते भी नहीं है, तो ऐसे में उनके मन के अंदर क्या चल रहा है इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डेटिंग का टाइम तो एक-दूसरे को समझने का ही होता है। जिसके बाद रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। डींगे हांकने वाले और ओवर कॉन्फिडेंट पुरुषों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं इंट्रोवर्ट पुरुष। इनके अंदर धैर्य होता है आपको सुनने का और ये एक बहुत बड़ी खूबी है, जिसे महिलाएं पुरुषों में ढूंढ़ती हैं। इस नेचर को पॉजिटिव लें और किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते है इस बारे में। न करें बदलने की कोशिश इंट्रोवर्ट पार्टनर को बदलने की कोशिश तो बिल्कुल न करें क्योंकि इससे उसे लगेगा कि आप उसे ऐसे पसंद नहीं करती। जबरदस्ती का बोलने के लिए कहना, बात-बात पर प्रेशर डालना रिश्ते को ऊबाऊ बना सकता है, बल्कि पार्टनर का ऐसा नेचर तो आपके लिए वरदान समान है। ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन को चिल्लाकर नहीं, बल्कि आराम से हैंडल करते हैं। आपकी बातों को शांति से सुनते- समझते हैं। इनके साथ जिंदगी गुजारना ज्यादा आसन है। इस चीज़ को समझें। भीड़ से दूर रहें इंट्रोवर्ट लोगों गैदरिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती, तो उनके साथ ऐसी किसी जगह का प्लान बनाएं जहां वो और आप शांति से बैठ सकें और बात कर सकें। कभी-कभार दोस्तों के साथ मिलना और पार्टी करना ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा प्लान बनाना पार्टनर को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। हर बात को दिल पर न लें जहां एक्स्ट्रोवर्ट लोगों को दूसरों के साथ रहना ज्यादा भाता है वहीं इंट्रोवर्ट लोग अकेले ज्यादा एन्जॉय करते हैं, तो अगर आपका पार्टनर कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए मांग रहा है, तो ऐसे में मुंह फुलाकर न बैठ जाएं, बल्कि उसकी भावनाएं समझें। ऐसी छोटी- छोटी बातों को दिल पर लेने लगेंगी तो रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh