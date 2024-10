प्यार की चाहत में कहीं Textationship के जाल में तो नहीं जा फंसे आप? जानें क्या है यह मॉडर्न डेटिंग ट्रेंड

क्या आप भी टेक्स्टेशनशिप (Textationship) के जाल में फंसे हैं? आजकल बहुत से लोग जाने-अनजाने टेक्स्टेशनशिप में फंस जाते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से ही एक हों! ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि इस Modern Dating Trend का असल मतलब क्या है और किन लक्षणों से इसकी पहचान करके खुद को बचाया जा सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय (Modern Dating) में रिश्तों के कई रूप बन गए हैं, और इन्हें परिभाषित करने के लिए कई शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। सीरियस रिलेशनशिप (Serious Relationship), फ्लिंग (Fling), फ्रेंड्स विद बेनेफिट्स (Friends With Benefits), सिचुएशनशिप (Situationship) और अब टेक्स्टेशनशिप (Textationship) जैसे शब्द आम हो गए हैं। इनमें से टेक्स्टेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जो जानबूझकर या अनजाने में बन सकता है। आइए आपको समझाते हैं इसका A to Z...

टेक्स्टेशनशिप क्या है? टेक्स्टेशनशिप एक तरह का रिश्ता है जिसमें दो लोग ज्यादातर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। वे फोन पर बात करने या व्यक्तिगत रूप से मिलने के बजाय मैसेज पर ही बात करना पसंद करते हैं। अगर आपकी भी यही स्थिति है, तो हो सकता है कि आप टेक्स्टेशनशिप में फंसे हुए हों।