5 संकेत, जो बताते हैं Relationship में हो रहा है आपका इस्तेमाल; पार्टनर कभी भी छोड़ सकता है साथ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्यार एकतरफा (toxic relationship) है। ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। कई रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए सब कुछ करता है, लेकिन बदले में उसे उतना ही प्यार नहीं मिलता।

सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं करता, तो वह उस रिश्ते में क्यों रहता है? इसका जवाब बहुत ही आसान है- "उसे फायदा हो रहा है।" जी हां, हो सकता है कि उसे आपके पैसे, आपके सपोर्ट या सिर्फ आपकी कंपनी की जरूरत हो। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कुछ ऐसे संकेत (signs of being used in relationship) जिनकी मदद से समझा जा सकता है कि रिलेशनशिप में सामने वाला शख्स आपका इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है।