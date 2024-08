गलती से भी अपनी सास को न कहें 5 बातें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते, घर में रोज होगा क्लेश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Things Not to Say to Your Mother-in-Law: सास-बहू का रिश्ता अक्सर विवादों से ही घिरा रहता है। उस पर भी टीवी सीरियल ने इस रिश्ते की छवि को और बिगाड़ दिया है। लेकिन आपको बता दें कि असल जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। आपकी सास (Mother-in-Law) के साथ आपका कैसा रिश्ता होगा, ये आप दोनों पर ही निर्भर करता है। आपको एक बात और बता दें कि आपकी सासु मां के साथ आपका रिश्ता कैसा है, इसका प्रभाव आपके पति और सुसराल के अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपकी सासु मां के साथ आपके रिश्ते में खटास न आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनसे क्या नहीं कहना (Never say these things to your mother-in-law) चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो आपकी सासु मां की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और आपके रिश्ते की नाजुक डोर को तोड़ भी सकती हैं।