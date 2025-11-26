तलाक से गुजर रहे दोस्त से कभी न कहें 5 बात, अच्छे इरादों के बावजूद अनजाने में बढ़ा सकते हैं उनका दर्द

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तलाक जीवन के सबसे कठिन और भावनात्मक रूप से उथल-पुथल भरे अनुभवों में से एक है। जब कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार इस प्रक्रिया से गुजर रहा हो, तो हमारी कोशिश उन्हें मदद और सांत्वना देने की होती है।

लेकिन कभी-कभी, अच्छे इरादों के बावजूद, हमारे शब्द अनजाने में दर्द बढ़ा सकते हैं। इसलिए तलाक के बारे में बात करते वक्त कुछ बातों को कहना से बचना चाहिए। आइए जानें अगर कोई तलाक ले रहा है, तो उससे कौन-सी बातें नहीं कहनी चाहिए और क्या कहना चाहिए।

"क्या हुआ?" यह सवाल सबसे आम है। तलाक की खबर सुनते ही हमारी उत्सुकता हम पर हावी हो जाती है और हम सामने वाले की पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करने लगते हैं। तलाक के पीछे के कारण अक्सर व्यक्तिगत होते हैं, जिन्हें शेयर करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय, यह कहना बेहतर है, "मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, अगर तुम बात करना चाहो।" यह सपोर्ट का हाथ बढ़ाता है, दबाव नहीं।

(Picture Courtesy: Freepik) "तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे" यह वाक्य अतीत की ओर इशारा करके वर्तमान के दर्द को नकार सकता है। यह व्यक्ति को यह महसूस करवा सकता है कि उनकी भावनाओं को गलत ठहराया जा रहा है। याद रखें, बाहरी दिखावा अक्सर अंदर छिपी सच्चाई से मेल नहीं खाता। इसलिए इस टिप्पणी से बचना चाहिए।

"तुम लोग कितने खुश थे" पुरानी खुशहाल यादों को ताजा करना दुखदायी हो सकता है। ऐसा कहने से व्यक्ति अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है और उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी बात कहने से बचें।