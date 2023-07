Sawan 2023: भगवान शिव पर रखना चाहते हैं अपनी लाडली का नाम, तो ये रहे कुछ यूनिक नामों के ऑप्शन

Sawan 2023 अगर आप भी अपनी बेटी के लिए यूनिक नाम ढूंढ़ रहे हैं जिसका मतलब भी अलग हो तो जैसा कि 4 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है तो आप अपनी बेटी का नाम भगवान शिव के अलग-अलग नामों पर रख सकते हैं। यहां देखें इन नामों की लिस्ट।

Sawan 2023: भगवान शिव के नाम पर रखें अपनी बेटी का नाम

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Sawan 2023: साल 2023 में 4 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भक्तगण भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे श्रद्धा-भाव से सावन का व्रत किया जाए, तो मनचाहा फल मिलता है। भगवान शिव के कई नाम हैं, उन्हें कीरत, महेश, नीलकंठ, उमापति, शशिभूषण आदि कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन इनके अलावा भी भगवान शिव के कई दूसरे नाम हैं, तो अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ यूनिक नाम ढूंढ़ रहे हैं, तो भगवान शिव के ये नाम रख सकते हैं। 1. अवंतिका अवन्तिका बेटी के लिए अच्छा नाम हो सकता है। अवंतिका एक यूनिक नाम हैं, जिसका मतलब है प्राचीन मालवा, अनंत, विनम्र, मामूली, पवित्र उज्जैन का शहर। शिव जी के 12 शिवलिंगों में से एक महाकालेश्‍वर शिवलिंग उज्‍जैन में स्थित है। इसल‍िए उन्‍हें अवंतिका नरेश भी कहा जाता है। 2. नियति नियति संस्‍कृत के शब्द नियताय से निकला है। भगवान शिव के इस नाम का मतलब है क‍ि वो अपने काम में कभी असफल नहीं होते। अपने वचनों का पालन करते हैं। 3. शिवन्‍या यह नाम भी लड़कियों के लिए अच्छा है। इसका मतलब होता है भगवान शिव का आर्शीवाद। 4. अनविका अनविका नाम का अर्थ है शक्तिशाली। भगवान शिव को सबसे शक्‍तिशाली माना जाता है। वो शक्ति, पूरक और मजबूती तीनों का प्रतीक हैं। 5. अनिमिषा अनिमिषा संस्‍कृत के शब्‍द अनिमिषाय से निकला है। जिसका मतलब है भगवान जो कभी अपनी पलकें नहीं झपकाते, उनकी दृष्टि स्थिर है। 6. आद्या भगवान शिव की पत्‍नी मां पार्वती को आद्या नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव मां पार्वती बिना अधूरे हैं, तो आप अपनी बेटी का नाम आद्या भी रख सकते हैं। 7. श्रावणी जैसा क‍ि नाम से ही पता लग रहा है क‍ि श्रावण या सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो अगर आपकी बेटी का जन्म सावन महीने में हुआ है, तो ये उसके लिए एक अच्छा नाम हो सकता है। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh