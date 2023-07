Mood Boosting Paint Colors: घर को खूबसूरत बनाने के साथ ही आपके मूड को भी अच्छा रखते हैं ये रंग

Mood Boosting Paint Colors घर की बनावट ही नहीं उसमें मौजूद रंग भी मूड को खुशनुमा बनाने का काम करते हैं। लाल नीला हरा और पीला ये कुछ ऐसे रंग हैं जिन्हें आपको घर की साज- सज्जा में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे ये मूड लिफ्ट करने का करते हैं काम आइए जानते हैं इनके बारे में और इन रंगों के बारे में।

Mood Boosting Paint Colors: मूड को अच्छा रखने वाले रंग

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Mood Boosting Paint Colors: रंगों का हमारे दिलो-दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि आप चिकित्सा के लिए भी कलर थेरैपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसर्च में भी इस बात को माना गया है कि रंग व्यक्ति के मूड, बर्ताव, स्ट्रेस लेवल इस सबको प्रभावित करने का गुण रखते हैं। जहां कुछ रंगों को देखकर सुकून और उत्साह का एहसास होता है तो वहीं कुछ रंग हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कपड़ों से लेकर घर की दीवारों तक के लिए सही रंगों का चुनाव करना। तो आइए जानते हैं अलग-अलग रंगों की ख़ासियत के बारे में जिससे आपके लिए घर के लिए सही रंगों का चुनाव करना हो जाएगा आसान। नीला नीले रंग भी सुकून का प्रतीक होता है। इसी वजह से बेडरूम और बाथरूम की दीवारों को ज्यादातर इस रंग से कलर करवाया जाता है। नीले रंग का फ़ायदा पाने के लिए इसके लाइट शेड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि डार्क ब्लू यानी गहरे नीले रंग को डिप्रेशन और दु:ख से जोड़कर देखा जाता है। हरा हरा रंग दिमाग़ को शांत करता है और खुशहाली का प्रतीक होता है। घर के जिस कमरे में आपको थोड़ी देर शांत और रिलैक्स होने का मन करता है उस रूम को हरे रंग से पेंट कराएं। लाल लाल रंग का कनेक्शन एनर्जी से होता है। इसका मतलब यह रूम की एनर्जी को बढ़ाता और बरकरार रखता है। इसके अलावा लाल रंग हैप्पीनेस को भी बढ़ाने में भी सहायक है, तो आपको लिविंग रूम, डाइनिंग रूम के अलावा उन कमरों को लाल से पेंट करना चाहिए जहां परिवार के सारे सदस्य अकसर एक साथ बैठते हैं। पीला पीला रंग गर्मजोशी से भरा होता है, लेकिन यहां भी शेड पर ध्यान देना जरूरी है। जहां हल्का पीले मूड को अच्छा बनाता है, वहीं ब़ाइट शेड खराब करता है। इस रंग को किचन और बाथरूम के लिए चुन सकते हैं। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh