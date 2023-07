Masala Sweet Corn Recipe: मानसून की रिमझिम बारिश में लें चटपटे मसाला स्वीट कॉर्न का मजा

बरसात के मौसम में अक्सर लोगों को कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। इस मौसम में लोग अक्सर चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ पकौड़े खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार बारिश होने पर कॉर्न की ये स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ ही इसे बनाना भी बेहद आसान है।

बरसात के मौसम में झटपट बनाएं मसाला स्वीट कॉर्न

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Masala Sweet Corn: मानसून में हल्की बारिश में भुट्टे खाना का मजा ही कुछ और है। बारिश के मौसम में भुट्टे बाजारों में बहुत देखने मिलते हैं। मानसून में बाहर का खाना खाने से बीमारी होने का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि बाहर का खाने से परहेज करें। इस मौसम में घर में अक्सर हम चाय के साथ पकौड़े बना लेते हैं। अगर आप पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो आज के ईवनिंग स्नैक में चाय के साथ घर में ही भुट्टे की ये मजेदार रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर कुछ चटपटा खाने का मन है, तो स्वादिष्ट कॉर्न चाट का मजा ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और 30 मिनट के अंदर ही ये तैयार हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि- सामग्री (Ingredients) कॉर्न- 2 कप

गरम मसाला- 1/2 टी स्पून

नींबू- आधा

बटर-4 टी स्पून

मिर्च पाउडर-1/4 टी स्पून

चाट मसाला-1/2 टीस्पून

पानी- 3 कप

नमक- स्वादानुसार स्वीट कॉर्न बनाने की विधि चटपटा स्वीट कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम आंच पर एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दें।

जब पानी में उबाल आने लगे तो कॉर्न डालकर 1 से 2 मिनट तक उबलने दें। अब इसमें नमक डालकर 5-10 मिनट तक इसे पकने दें। ढक्कन खोलकर चेक कर लें कि कॉर्न पक गए हैं कि नहीं।

अब मीडियम आंच पर एक पैन रख दें। पैन हल्का गर्म होने पर इस पर बटर डालें। बटर डालते ही इसमें कॉर्न डाल दें और करीब एक मिनट तक चलाते हुए इसे अच्छी तरह भून लें।

अब इसमें चाट मसाला, मिर्च पाउडर, गर्म मसाला डाल दें। नमक अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल दें और 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए इसे भून लें।

अब गैस बंद कर दें। नींबू निचोड़कर इसे अच्छी तरह मिला लें और हरा धनिया डालकर गरमागरम सर्व करें।

