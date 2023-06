Dried Lemon: सूखे नींबू को फेंकने की न करें गलती, इन कामों में कर सकते हैं इस्तेमाल

How To Use Dried Lemon कई बार घर में रखे नींबू सूख जाते हैं। जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ये आपके बड़े काम आ सकते हैं। जी हां आप इसका इस्तेमाल साफ-सफाई से लेकर खाने का स्वाद बढ़ाने तक कर सकते हैं। इसमें मौजूद एसिडिक तत्व साफ-सफाई करने में मददगार होते हैं। तो वहीं इसके खट्टापन से खाने का स्वाद बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं सूखे नींबू का कैसे इस्तेमाल करें।