Monsoon Clothes Care Tips: बारिश के मौसम में कपड़ों को नमी और जर्म्स फ्री रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Monsoon Clothes Care Tips: मानसून में कैसे करें कपड़ों की देखभाल

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Monsoon Clothes Care Tips: जहां एक तरफ बारिश भीषण गर्मी से राहत देने का काम करती है, वहीं इस मौसम में नमी की वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खतरा रहता है। इस मौसम में अगर आप भी गीले कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं या धोने के बाद अच्छी नहीं सुखाते और अलमारी से ऐसे ही रख देते हैं, तो इससे तेजी से जर्म्स, बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दरअसल बारिश में कपड़ों पर गंदगी, कीटाणु अधिक जमा होते हैं और इन कपड़ों को पहनने से आप बीमार हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मौसम में कैसे करें कपड़ों की देखभाल। गीले कपड़ों को ऐसे न छोड़ें बारिश में भीगने के बाद जैसे तुरंत नहाना जरूरी होता है वैसे ही कपड़ों को धोना भी। गीले कपड़ों को खूंटी में लटका देना, लॉन्ड्री बैग या बाल्टी में ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं, क्योंकि इससे एक तो कपड़ों में बदबू आती रहती है और दूसरा कीटाणु पनपने की भी संभावना बनी रहती है, तो इन परेशानियों से बचे रहने के लिए गीले कपड़ों को तुरंत धो लें। कपड़ों को अच्छी तरह सुखाएं कपड़ों को उसी वक्त धो पाना पॉसिबल नहीं, तो उन्हें अच्छी तरह सुखा जरूर दें और अगर वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, तब तो ड्रायर का जरूर इस्तेमाल करें। कपड़ों को अच्छी तरह सुखाने के बाद ही अलमारी में रखें। खुशबू वाले डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें बारिश के मौसम में कपड़ों से आने वाली बदबू मिटाने के लिए खुशबू वाले डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। वॉशिंग मशीन को भी अंदर से साफ करें कपड़ों को साफ और खुशबूदार बनाने वाली वॉशिंग मशीन की भी समय-समय पर सफाई करते रहना जरूरी है खासतौर से बारिश के मौसम में। इसके लिए ड्रम में थोड़ा बेकिंग पाउडर या वॉशिंग मशीन क्लीनर डालें। इसके बाद मशीन को नॉर्मल वॉश में सेट करें इससे वॉशिंग मशीन अच्छे से साफ हो जाएगी। साथ ही बदबू भी दूर हो जाएगी। कपड़ों में कपूर की गोलियां डालकर रखें बारिश के मौसम में गीले कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए अलमारी में कपड़ों के बीच कुछ कपूर की गोलियां डालकर रखें। वैसे इसे आप शू रैक मे भी रख सकती हैं। Pic credit- freepik

