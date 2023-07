Monsoon Snacks: मानसून में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए जरूर खाएं ये स्वादिष्ट स्नैक्स, यहां जानें आसान रेसिपी

Monsoon Snacksचिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वाकई बरसात का मौसम सबसे बेहतरीन है। इस मौसम में खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है लेकिन इसलिए इस मौसम में लोग डेंगू वायरल बुखार सर्दी-खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना काफी जरूरी है।

Monsoon Snacks: मानसून में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए जरूर खाएं ये स्वादिष्ट स्नैक्स

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Monsoon Snacks: मानसून के मौसम गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन यह अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में गरमागरम चाय के साथ पकौड़े मिल जाए, तो मौसम का आनंद दोगुना बढ़ जाता है। मानसून के कारण लोग डेंगू, वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और फ्लू जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इसलिए इस मौसम में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना काफी जरूरी है। अगर आपकी इम्युनिटी मजबूत रहेगी, तो आप कई बीमारियों और संक्रमण से बच सकते हैं। ऐसे में आज आपको कुछ स्वादिष्ट डिशेज के बारे में बताएंगे। जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतरीन हैं। 1. बाजरे की टिक्की बाजरे की टिक्की स्वाद के साथ सेहत से भरपूर है। आप इसकी टिक्की आसानी से घर पर बना सकते हैं। सामग्री बाजरे का आटा, दही, गुड़, अदरक-मिर्च का पेस्ट, मेथी के पत्ते। बनाने की विधि ऊपर बताए गए सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाएं।

मिश्रण में बाजरे का आटा और मेथी के पत्ते डालकर नरम गूंथ लें।

इस मिश्रण से टिक्की तैयार कर लें।

एक नॉन-स्टिक पैन में तेल गर्म करें और टिक्की को दोनों तरफ से तल लें। 2. अदरक और गाजर का सूप सामग्री अदरक, 2 लाल मिर्च, आधा कप टमाटर प्यूरी, नमक आवश्यकतानुसार, गाजर के टुकड़े, 2 कप पानी, 4-5 चम्मच लहसुन, आवश्यकतानुसार पिसी हुई काली मिर्च, एक चम्मच मक्खन। बनाने की विधि अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लें

लाल मिर्च को भी कूट लीजिये। इन सभी सामग्रियों को एक तरफ रख दें।

अब मीडियम आंच पर एक पैन रखें और उसमें थोड़ा सा मक्खन डालकर गर्म करें। पैन में कसा हुआ अदरक, लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च डालें और इन्हें लगभग एक मिनट तक भूनें।

इसके बाद, पैन में गाजर के टुकड़े डाले। इस मिश्रण को एक और मिनट के लिए या जब तक इन सामग्रियों में कच्ची गंध न आ जाए तब तक भून लें। Pic Credit: Freepik

Edited By: Saloni Upadhyay