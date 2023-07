Insect Bites Home Remedies: बरसाती कीड़ों ने काट-काटकर कर दिया है बुरा हाल, तो ये उपाय दिलाएंगे इससे राहत

Insect Bites Home Remedies मानसून के दौरान मच्छरों का ही नहीं कीड़े- मकौड़ों का भी आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। इनके काटने की वजह से तेज खुजली जलन रैशेज और कई बार सूजन की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो इसे दूर करने के लिए आप यहां दिए गए घरेलू उपायों की ले सकते हैं मदद जो हैं बहत काम के।

Insect Bites Home Remedies: मच्छर और कीड़ों को काटने से हो रही है खुजली तो ऐसे करें इसे दूर

