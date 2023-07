Khajoor ka Halwa Recipe: बारिश के मौसम में खाएं खजूर का हलवा, स्वाद ही नहीं सेहत से भी है भरपूर

Khajoor ka Halwa Recipeअगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपको खजूर का हलवा जरूर पसंद आएगा। आप इसका लुत्फ मानसून के मौसम में उठा सकते हैं। यह स्वाद के साथ सेहत से भी भरपूर है। यह आपके शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने और ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं खजूर के फायदे और इससे हलवा बनाने की रेसिपी।

Khajoor ka Halwa Recipe: सेहत के साथ स्वाद से भरपूर है खजूर का हलवा

