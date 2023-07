Office Etiquettes: वर्कप्लेस पर आपका ऐसा बिहेवियर बन सकता है करियर ग्रोथ के लिए बड़ी मुसीबत

Office Etiquettes ऑफिस में आपका अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ कैसा बिहेवियर है ये आपके करियर ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। बातचीत के साथ काम करने को लेकर अगर आपका रूख सही नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा तो आप गलत हैं। जब बारी आगे बढ़ाने की होती है तो आपका यही बिहेवियर पैर पीछे खींच देता है।

Office Etiquettes: वर्कप्लेस पर खराब बिहेवियर बन सकता है बड़ी मुसीबत

