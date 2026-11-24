लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाली से भरा और रंग-बिरंगे फूलों वाला बगीचा घर की सुंदरता के साथ-साथ मन को भी सुकून देता है। लेकिन पूरे साल बगीचे को आकर्षक बनाए रखना आसान नहीं होता। थोड़ी-सी सही देखभाल और कुछ स्मार्ट गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप हर मौसम में अपने गार्डन को ताजा, हरा-भरा और खिलता हुआ रख सकते हैं।तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और प्रभावी उपाय

हर मौसम के पौधे लगाएं

बगीचे में गर्मी, सर्दी और बरसात के अनुसार अलग-अलग फूल और पौधे लगाएं, जिससे हर मौसम में आपका गार्डन हमेशा रंगों से भरा रहे।

मिट्टी की क्वालिटी बनाए रखें

स्वस्थ पौधों की शुरुआत अच्छी मिट्टी से होती है। समय-समय पर मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट या जैविक खाद मिलाएं। इससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिलेगा और उनकी वृद्धि बेहतर होगी।

नियमित छंटाई करें

सूखी पत्तियां, मुरझाए फूल और कमजोर शाखाओं को समय पर हटाते रहें। इससे पौधे नई टहनियां निकालते हैं और बगीचा साफ-सुथरा व आकर्षक दिखाई देता है।

सही मात्रा में सिंचाई करें

हर पौधे की पानी की जरूरत अलग होती है। सुबह या शाम के समय सिंचाई करें और मौसम के अनुसार पानी की मात्रा तय करें।

कीटों और रोगों से बचाव करें

पौधों की नियमित जांच करें।यदि कीट या फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे तो नीम के तेल का स्प्रे या अन्य जैविक उपाय अपनाएं।

मल्चिंग का उपयोग करें

पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, घास या नारियल की भूसी बिछाएं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और पौधों की जड़ें सुरक्षित रहती हैं।

गमलों और पौधों की सही व्यवस्था करें

ऊंचे, मध्यम और छोटे पौधों को संतुलित तरीके से सजाएं। समय-समय पर गमलों की जगह बदलते रहें,जिससे सभी पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके।

मौसमी खाद और पोषण दें

हर 20–30 दिन में जैविक या तरल खाद दें। फूल वाले पौधों को फॉस्फोरस और पोटाश युक्त पोषण देने से अधिक फूल खिलते हैं, जबकि पत्तेदार पौधों के लिए नाइट्रोजन उपयोगी होती है।

बगीचे की नियमित सफाई करें

गिरे हुए पत्ते, खरपतवार और सूखी टहनियों को समय-समय पर हटाते रहें। साफ-सुथरा बगीचा न केवल सुंदर दिखता है बल्कि कीटों और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है।

थोड़ी-सी मेहनत और सही योजना से आपका गार्डन हर मौसम में प्रकृति की सुंदरता का शानदार उदाहरण बन सकता है।