लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई अपने घर को एकदम मॉडर्न दिखाना चाहता है। जब भी हम ऑनलाइन होम डेकोर की वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो वहां बोहो स्टाइल और टेराकोटा फर्नीचर देखकर दिल ललचा जाता है, लेकिन इनकी कीमत देखकर अक्सर मन मारना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी-सी डिजाइनर साइड टेबल भी वहां 4 से 5 हजार रुपये में बिकती है।

ऐसे में, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप बिल्कुल वैसी ही ट्रेंडी और महंगी दिखने वाली बोहो साइड टेबल सिर्फ 100 रुपये में अपने घर पर बना सकते हैं? पुराने गमले को पेंट करके खूबसूरत बोहो साइड टेबल तैयार करती महिला। (AI जनरेटेड तस्वीर) बेकार पड़े गमलों से बनाएं स्टाइलिश बोहो टेबल जी हां, इस शानदार टेबल को बनाने के लिए आपको बाजार से कोई महंगी चीज लाने की जरूरत नहीं है। आइए सबसे पहले इसका मामूली-सा खर्च समझते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपके गार्डन में रखे दो पुराने और बेकार गमले। इसके अलावा, इसे नया लुक देने के लिए थोड़ा सा सफेद पेंट और टेबल का टॉप बनाने के लिए रसोई में रखी एक पुरानी गोल लकड़ी की ट्रे।

इन चीजों को जोड़ने के लिए बस घर में रखा कोई मजबूत गोंद चाहिए। यानी कुल खर्च 100-200 रुपये के अंदर। आइए, अब जान लीजिए इसे बनाने का आसान तरीका। क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी? 2 पुराने गमले

सफेद पेंट की छोटी डिब्बी

पुरानी गोल लकड़ी की ट्रे

मजबूत गोंद बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका सफाई है सबसे जरूरी सबसे पहले दोनों पुराने गमलों और अपनी लकड़ी की ट्रे को पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। ध्यान रहे कि इन पर कोई धूल या मिट्टी न रहे, वरना पेंट और गोंद अच्छे से नहीं टिकेगा।

ऐसे बनाएं टेबल का मजबूत बेस एक गमले को जमीन पर सीधा रखें और दूसरे गमले को उसके ऊपर उल्टा करके रख दें। दोनों गमलों का निचला हिस्सा एक-दूसरे से जुड़ना चाहिए। अब मजबूत गोंद की मदद से इन्हें आपस में चिपका दें और कुछ घंटों के लिए सूखने दें। यह डमरू जैसा दिखने वाला हिस्सा आपकी टेबल का स्टैंड बन जाएगा।

पेंट से दें असली 'बोहो' लुक गमले चिपकने के बाद उन पर सफेद पेंट या अपना मनपसंद पेस्टल कलर कर दें। पेंट के दो कोट जरूर लगाएं ताकि गमलों का पुराना रंग छिप जाए। एकदम 'बोहो' लुक के लिए आप टेराकोटा रंग से इस पर कुछ जिग-जैग लाइनें या डॉट्स वाले पैटर्न भी बना सकते हैं।