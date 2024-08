कौन हैं Yohan Poonawalla जिन्होंने ब्रिटेन की महारानी की गाड़ी के बाद, मुंबई में खरीदा करोड़ों का बंगला

A post shared by Michelle Poonawalla (@michelle_poonawalla)

हाल ही में योहान और मिशेल पूनावाला मुंबई में खरीदे घर के कारण काफी चर्चा में हैं। आपको बता दें कि इन्होंने इस घर को 500 करोड़ रुपए में खरीदा है और इसकी खासियत यहीं खत्म नहीं होती है। यह घर अनिल अंबानी के घर के बगल में है। यह घर 30,000 वर्ग फीट में बना हुआ है।

इस कारण से भी हैं चर्चा में

योहान पूनावाला ने इस साल की शुरुआत में क्वीन एलिजाबेथ द्वीतिय की रॉल्स रॉयस फैंटम VI लिमोसिन खरीदी थी। ऐसी इनके पास और भी कई गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें महारानी गायत्री देवी की गाड़ी भी शामिल है। इन गाड़ियों के कारण ही इन्होंने पिछले साल Geneva International Motor Show Qatar में 'THE COLLECTOR OF THE YEAR 2023' का खिताब अपने नाम किया था।

