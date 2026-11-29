लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही रजाई और कंबल के साथ-साथ हर घर में एक और चीज सबसे ज्यादा काम आती है- हॉट वॉटर बैग। चाहे ठंड से जमे पैरों को गर्माहट देनी हो या फिर कमर, घुटनों और पीरियड्स के दर्द में आराम पाना हो, गरम पानी की यह थैली पल भर में सुकून दे देती है।

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि राहत देने वाला यही छोटा-सा बैग कभी-कभी बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है? हर साल सर्दियों में हॉट वॉटर बैग फटने, लीक होने या त्वचा झुलसने के कई मामले सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखकर आप खुद को और अपने परिवार को इन हादसों से पूरी तरह बचा सकते हैं।

बैग में कभी भी खौलता हुआ पानी न भरें ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पानी जितना ज्यादा गरम होगा, सिकाई उतनी ही अच्छी होगी। यही सबसे बड़ी गलती है। उबलता हुआ पानी डालने से बैग की रबर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है और उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है। पानी को उबालने के बाद कुछ मिनट ठंडा होने दें, फिर ही भरें। साथ ही बैग को ऊपर तक न भरें, क्योंकि इसे सिर्फ दो-तिहाई हिस्सा ही भरें और ढक्कन लगाने से पहले हल्का दबाकर अंदर की फालतू हवा बाहर निकाल दें।

सीधे त्वचा पर रखने की गलती न करें कई बार ठंड में हम गरम बैग को सीधे पैरों या कमर की त्वचा से सटा लेते हैं। शुरुआत में यह आरामदायक लगता है, लेकिन लगातार ऐसा करने से त्वचा झुलस सकती है, लाल दाने हो सकते हैं या स्किन पर गहरे दाग पड़ सकते हैं। इसलिए हॉट वॉटर बैग का इस्तेमाल हमेशा एक नरम तौलिये या सूती कपड़े में लपेटकर ही करें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें गर्माहट का सही अंदाजा कई बार देर से लगता है।

बैग पर लेटने या भारी दबाव डालने से बचें कमर दर्द या पैर की सिकाई करते वक्त अक्सर लोग बैग को बिस्तर पर रखकर उसके ऊपर लेट जाते हैं या पैर का पूरा वजन उस पर टिका देते हैं। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। शरीर के दबाव से बैग का जोड़ खुल सकता है या ढक्कन निकल सकता है, जिससे गरम पानी सीधे शरीर पर फैल सकता है। हमेशा बैग को शरीर के ऊपर हल्के हाथों से रखें या अपने बगल में सटाकर गर्माहट लें।

इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बैग में बरतें खास सावधानी आजकल पानी भरने के झंझट से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक जेल बैग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी यही इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कभी भी चार्जिंग पर लगाकर सिकाई न करें। जैसे ही बैग गरम हो जाए या इंडिकेटर लाइट बंद हो जाए, तुरंत प्लग निकाल दें। सस्ते और खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रिक बैग ओवरहीट होकर फट सकते हैं या करंट लगने का खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड का ही बैग चुनें।

हर यूज से पहले लीकेज और रबर करें चेक एक हॉट वॉटर बैग हमेशा के लिए नहीं होता। समय के साथ इसकी रबर सख्त होने लगती है और उसमें बारीक दरारें पड़ जाती हैं। हर बार पानी भरने के बाद बैग को उल्टा करके जरूर चेक करें कि ढक्कन से पानी तो नहीं टपक रहा। अगर बैग में कोई दरार दिखे, रबर चिपचिपी लगे या इसे खरीदे हुए दो से तीन साल हो चुके हों, तो बिना सोचे इसे बदल दें। इस्तेमाल के बाद बैग का पानी पूरी तरह निकालकर उसे उल्टा लटकाकर सुखाना भी इसकी उम्र बढ़ाता है।