छोटे कपड़ों से बनाएं नए डिजाइन के कपड़े- अगर कपड़े थोड़े छोटे हो गए हैं, तो उन्हें काट-छांटकर नए डिजाइन में बदल सकते हैं।जैसे कि टी-शर्ट को क्रॉप टॉप या फ्रॉक में बदलना या पैंट को शॉर्ट्स बनाना एक अच्छा ऑप्शन है।

कुशन कवर या तकिए के कवर बनाएं- पुरानी शर्ट या फ्रॉक से आप खूबसूरत कुशन या तकिए का कवर बना सकते हैं।

डस्टिंग क्लॉथ के रूप में इस्तेमाल करें- कॉटन के पुराने कपड़े सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर घर की सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मेमोरी क्विल्ट (यादों की रजाई) बनाएं- बच्चों के अलग-अलग पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत क्विल्ट बना सकते हैं। ये उनके बचपन की यादों को सहेजने का अनोखा तरीका है।

बैग या पाउच तैयार करें- पुराने जींस या मोटे कपड़ों से आप स्टाइलिश बैग, पाउच या लंच बैग बना सकते हैं।

छोटे भाई-बहनों या जरूरतमंदों को दें- अगर कपड़े अच्छी स्थिति में हैं, तो उन्हें छोटे बच्चों या जरूरतमंदों को दे सकते हैं।

हेयर एक्सेसरीज बनाएं- पुराने कपड़ों से हेयर बैंड, स्क्रंची या क्लिप कवर बनाए जा सकते हैं।