4.5 अरब साल पुराने 'अंतरिक्ष के टुकड़े' से बना है यह पेन, कीमत 90 लाख रुपए; फिर भी लॉन्च होते ही हुआ सोल्ड आउट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लिखने के लिए आप जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत क्या होगी? कोई मामूली कलम है, तो 10-20 रुपए या कोई अच्छा पेन है, तो सौ रुपए लेकिन इटली में एक पेन 90 लाख रुपए में बिका है। जी हां, इटली की एक मशहूर लग्जरी पेन बनाने वाली कंपनी मॉन्टेग्रापा ने एक ऐसा फाउंटेन पेन तैयार किया है, जिसकी कीमत 95 हजार डॉलर यानी 90 लाख रुपए है।

इसकी कीमत भले ही हैरान करने वाली है, लेकिन दिलचस्प बात है कि जैसे ही ये पेन मार्केट में आया, यह पेन तुरंत ही बिक भी गया। आइए जानें इस फाउंटेन पेन में ऐसा क्या खास है, जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई।

अंतरिक्ष के टुकड़े से बनी है पेन की बॉडी इस पेन की सबसे खास बात इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया मटीरियल है। इसे बनाने के लिए करीब 4.5 अरब साल पुराने एक उल्कापिंड के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया है। ये लौह उल्कापिंड स्वीडन में मिला था, जिसे मुओनियोनालुस्टा के नाम से जाना जाता है। इस उल्कापिंड के साथ 18 कैरेट सोने को मिलाकर इस फाउंटेन पेन को तैयार किया गया है।

हाथों से तराशी गई है बेमिसाल खूबसूरती पेन की बॉडी को बहुत ही बारीकी से हाथों से पॉलिश किया गया है। इस खास पॉलिशिंग के कारण उल्कापिंड के अंदर मौजूद लोहे और निकल के नेचुरल क्रिस्टल्स की बनावट बहुत ही खूबसूरत और साफ नजर आ रहे हैं। ये कारीगरी इतनी शानदार है कि इसे हर कोई देखता ही रह जा रहा है।

18 कैरेट सोने के निब पर उकेरी गई खास आकृति इस फाउंटेन पेन की बॉडी के साथ इस पेन की निब को भी बेहद खास अंदाज में डिजाइन किया गया है। इसमें 18 कैरेट सोने से बने निब का इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर उल्कापिंड की खास आकृति को उकेरा गया है। यही वजह है कि ये पेन इतनी ऊंची कीमत पर बिका है। ये पेन लिखने के लिए इस्तेमाल होने के साथ-साथ अंतरिक्ष और इतिहास का मेल भी बना चुका है।