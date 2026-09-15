अवधी की मिठास और ब्रज का अंदाज, उत्तर प्रदेश की इन लोक भाषाओं में बसती है यहां की असली संस्कृति

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी जगह की भाषा वहां की संस्कृति और इतिहास की झलक पेश करती है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। आमतौर पर मानते हैं कि यहां हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हिंदी यहां की सिर्फ आधिकारिक भाषा है।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं, जो उस क्षेत्र की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। आइए जानें उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अवधी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। इस बोली की अपनी मिठास है और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस भी अवधी बोली में लिखा था, जिसने इसे आम जनता तक पहुंचाया। इस बोली के कई गाने बॉलीवुड में भी काफी सुपरहिट हुए, जैसे होरी खेले रघुबीरा।

अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशांबी, अमेठी और हरदोई जैसे क्षेत्रों में अवधी ही आम जनता ही बोलचाल का जरिया है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। बनारस, गोरखपुर, मऊ, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में भोजपुरी लोगों की बोलचाल की भाषा है। भोजपुरी बिहार में भी बोली जाती है और ये सिर्फ इन राज्यों तक सीमित नहीं है। त्रिनिदाद और टोबागो जैसे देशों में भी भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है।