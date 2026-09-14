'भाषा' और 'बोली' में क्या होता है असली फर्क? हिंदी दिवस पर आसान शब्दों में दूर करें कन्फ्यूजन
बोली स्थानीय होती है, जबकि भाषा व्यापक व्याकरण और साहित्य के साथ बड़े क्षेत्र को जोड़ती है।
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम रोजाना हिंदी में बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके बोलने का तरीका आपके किसी दूसरे राज्य या शहर के दोस्त से थोड़ा अलग होता है?
यहीं से शुरुआत होती है 'भाषा' और 'बोली' की दिलचस्प कहानी की। अक्सर लोग बातचीत में इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन असल में इनमें एक बहुत ही गहरा अंतर होता है। आइए, आज 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस (Hindi Diwas 2026) के मौके पर इस अंतर को आसान शब्दों में समझते हैं।
सहूलियत के हिसाब से ढल जाती है बोली
हमारे भारत में एक कहावत बहुत ही मशहूर है- "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी।" दरअसल, यह 'बानी' ही हमारी बोली है। बोली किसी छोटे से इलाके, शहर या गांव में आम बातचीत का जरिया होती है। इसका कोई बहुत सख्त व्याकरण या नियम नहीं होता। यह पूरी तरह से लोगों की सहूलियत के हिसाब से ढल जाती है।
बोली में एक खास तरह की मिठास और अपनापन होता है। जैसे- अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली या हरियाणवी। ये सब बोलियां हैं। आप थोड़ा सा सफर करेंगे, तो देखेंगे कि लोगों के बोलने के लहजे और शब्दों में बदलाव आ गया है।
कैसे एक 'बोली' को मिलता है 'भाषा' का सम्मान?
जब कोई बोली बहुत बड़े इलाके में बोली जाने लगती है, उसका अपना एक पक्का व्याकरण बन जाता है और उसमें किताबें या साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह 'भाषा' का रूप ले लेती है। भाषा का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, अखबारों में छापा जाता है और सरकारी दफ्तरों में इसका आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होता है।
जैसे- हमारी मानक 'हिंदी' एक विशाल भाषा है। एक तरह से कहें तो, भाषा एक बड़ा पेड़ है और अलग-अलग बोलियां उस पेड़ की खूबसूरत शाखाएं हैं।
इसे ऐसे समझें
बोली वह है जो हम अपने घर में, अपनी दादी-नानी या मोहल्ले वालों के साथ मजे से बोलते हैं। इसमें हम नियमों की चिंता नहीं करते। वहीं, भाषा वह है जिसका इस्तेमाल हम स्कूल की परीक्षाओं में लिखते समय, न्यूज चैनलों पर खबर सुनते समय या किसी बड़े मंच पर भाषण देते समय करते हैं। बोली हमें हमारी मिट्टी और जड़ों से जोड़े रखती है, जबकि भाषा हमें पूरे देश और समाज से एक साथ जोड़ती है।
हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती यही है कि इसने अपने अंदर ढेरों बोलियों को बड़े प्यार से समेटा हुआ है।
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