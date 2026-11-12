सख्त और पिचके तकिए पर सोकर अकड़ गई है गर्दन? 3 ट्रिक्स से बनाएं फिर से एकदम गुदगुदा, मिलेगी अच्छी नींद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन भर की थकान के बाद जब हम बिस्तर पर जाते हैं, तो एक अच्छी नींद के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक मुलायम तकिए की, लेकिन क्या आपका फेवरेट तकिया भी अब पिचक कर पापड़ जैसा हो गया है? सख्त और पिचके तकिए पर सोने से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह उठने पर गर्दन और कंधों में भयंकर दर्द और अकड़न भी होने लगती है।

अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और नया तकिया खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने पुराने तकिए को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे 3 आसान ट्रिक्स (How to fluff a flat pillow) शेयर करने जा रहे हैं, जिनसे आपका पुराना और चिपटा तकिया फिर से रुई जैसा गुदगुदा और फूला हुआ बन जाएगा।

तकिए को दिखाएं धूप क्या आप जानते हैं कि आपका तकिया क्यों पिचक जाता है? दरअसल, सोते समय हमारे शरीर का पसीना और सिर की नमी तकिए के अंदर चली जाती है, जिससे अंदर की रुई या फाइबर भारी होकर दब जाता है। ऐसे में, अपने पिचके हुए तकिए को हफ्ते में कम से कम एक बार 2 से 3 घंटे के लिए तेज धूप में रखें। धूप की गर्मी से तकिए के अंदर की सारी नमी सूख जाएगी और फाइबर फिर से फूल जाएगा। साथ ही, धूप से तकिए में मौजूद बैक्टीरिया और बदबू भी खत्म हो जाएगी।

हाथों से करें तकिए की मसाज यह सबसे आसान और तुरंत काम करने वाला तरीका है, जिसे आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अपने तकिए को दोनों हाथों से पकड़ें और उसे हर तरफ से अंदर की ओर दबाएं। इसे बिल्कुल वैसे ही थपथपाएं और गूंधें जैसे आटा गूंधा जाता है। आप तकिए को बिस्तर पर रखकर उस पर हल्के हाथों से मुक्के भी मार सकते हैं। इससे तकिए के अंदर एक जगह इकट्ठा हो चुकी रुई अलग-अलग हो जाएगी और उसमें हवा भर जाएगी, जिससे वह तुरंत गुदगुदा हो जाएगा।