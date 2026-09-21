चेहरे पर पिंपल और दानों की वजह हर बार हॉर्मोनल नहीं, गंदा तकिया भी हो सकता वजह; इन बातों का रखें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर आय दिन होने वाले मुहांसों और दानों को ज्यादातर समय हॉर्मोनल बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हर बार इसकी वजह अंदरूनी नहीं होती, कई बार बाहरी कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन्हीं बाहरी कारणों में से एक कारण है तकिये का गंदा कवर।

तकिये का गंदा कवर मुहांसों और दानों की वजह रात में जब हम सोते हैं तो उस दौरान त्वचा से निकलने वाला सीबम, डेड स्किन और पसीना तकिये के कवर में समाता जाता है। यही वो जरिया होता है जब हमारी चेहरे की त्वचा लंबे समय तक तकिये के संपर्क में आती है। ऐसे में अगर तकिये के कवर को समय-समय पर न बदला जाए तो इससे गंदगी दोबारा स्किन में जाने लगती है। इसके चलते नतीजतन चेहरे पर मुंहासे, एक्ने, खुजली जैसी परेशानी बढ़ने लगती है।