Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
Featured story

शैंपू में मिलाएं 'कलौंजी के तेल' की सिर्फ दो बूंदें! बालों की होगी दोगुनी ग्रोथ, हेयर फॉल भी होगा कम

By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
Published: Fri, 18 Sep 2026 08:00 PM (IST)

कलौंजी का तेल बालों के झड़ने, कमजोर होने और धीमी ग्रोथ जैसी समस्याओं के लिए एक असरदार आयुर्वेदिक उपाय है।

बालों में कलौंजी का तेल लगाना है फायदेमंद (AI Generated Image)

बालों में कलौंजी का तेल लगाना है फायदेमंद (AI Generated Image)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की बिजी लाइफस्टाइल, प्रदूषण, गलत खानपान और स्ट्रेस के कारण बालों का कमजोर होना, झड़ना और धीमी ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में केमिकल प्रॉडक्ट्स की जगह प्राकृतिक उपाय जैसे कि कलौंजी का तेल बालों के लिए एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है। 

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और फैटी एसिड्स बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह बालों की कई समस्याओं का समाधान बन सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ बेहद असरकारी इस्तेमाल के तरीकों के बारे में।

कैसे करें कलौंजी के तेल का इस्तेमाल?

  • स्कैल्प मसाज के लिए इस्तेमाल- कलौंजी तेल को हल्का गुनगुना करके उंगलियों से स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और नए बाल उगने में मदद मिलती है।
  • नारियल तेल के साथ मिलाकर- कलौंजी तेल को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बालों को दोगुना पोषण मिलता है। ये बालों को गहराई से मॉइश्चराइज करता है और उन्हें रूखेपन व टूटने से बचाता है।
  • हेयर मास्क में शामिल करें- दही, एलोवेरा जेल या मेथी पाउडर में कलौंजी तेल मिलाकर हेयर मास्क बनाएं। यह स्कैल्प को ठंडक देता है, डैंड्रफ कम करता है और बालों को सॉफ्ट व शाइनी बनाता है।
  • रातभर के लिए लगाएं- सोने से पहले कलौंजी तेल को स्कैल्प और बालों में लगाकर छोड़ दें। रातभर यह जड़ों में गहराई तक जाकर रिपेयर करता है और सुबह बाल मुलायम व हेल्दी महसूस होते हैं।
  • हॉट ऑयल ट्रीटमेंट- हफ्ते में एक बार कलौंजी तेल को हल्का गर्म करके लगाएं और गर्म तौलिए से सिर ढक लें। इससे तेल के पोषक तत्व स्कैल्प में अच्छी तरह अब्जॉर्ब होते हैं और बालों की मजबूती बढ़ती है।
  • शैंपू के साथ इस्तेमाल- अपने रेगुलर शैंपू में कुछ बूंदें कलौंजी तेल की मिलाकर बाल धोएं। इससे बाल साफ होने के साथ-साथ उन्हें एक्स्ट्रा पोषण भी मिलता है।
  • हेयर सीरम के रूप में- बाल धोने के बाद हल्का-सा कलौंजी तेल बालों के सिरों पर लगाएं। यह फ्रिज को कंट्रोल करता है, स्प्लिट एंड्स को कम करता है और बालों में नेचुरल शाइन लाता है।
  • प्याज के रस के साथ मिलाकर- कलौंजी तेल में प्याज का रस मिलाकर स्कैल्प पर लगाने से हेयर फॉल कम होता है और बालों की ग्रोथ तेज होती है। यह मिश्रण जड़ों को मजबूत बनाकर नए बाल उगाने में मदद करता है।