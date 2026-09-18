शैंपू में मिलाएं 'कलौंजी के तेल' की सिर्फ दो बूंदें! बालों की होगी दोगुनी ग्रोथ, हेयर फॉल भी होगा कम

स्कैल्प मसाज के लिए इस्तेमाल- कलौंजी तेल को हल्का गुनगुना करके उंगलियों से स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और नए बाल उगने में मदद मिलती है।

नारियल तेल के साथ मिलाकर- कलौंजी तेल को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बालों को दोगुना पोषण मिलता है। ये बालों को गहराई से मॉइश्चराइज करता है और उन्हें रूखेपन व टूटने से बचाता है।

हेयर मास्क में शामिल करें- दही, एलोवेरा जेल या मेथी पाउडर में कलौंजी तेल मिलाकर हेयर मास्क बनाएं। यह स्कैल्प को ठंडक देता है, डैंड्रफ कम करता है और बालों को सॉफ्ट व शाइनी बनाता है।

रातभर के लिए लगाएं- सोने से पहले कलौंजी तेल को स्कैल्प और बालों में लगाकर छोड़ दें। रातभर यह जड़ों में गहराई तक जाकर रिपेयर करता है और सुबह बाल मुलायम व हेल्दी महसूस होते हैं।

हॉट ऑयल ट्रीटमेंट- हफ्ते में एक बार कलौंजी तेल को हल्का गर्म करके लगाएं और गर्म तौलिए से सिर ढक लें। इससे तेल के पोषक तत्व स्कैल्प में अच्छी तरह अब्जॉर्ब होते हैं और हफ्ते में एक बार कलौंजी तेल को हल्का गर्म करके लगाएं और गर्म तौलिए से सिर ढक लें। इससे तेल के पोषक तत्व स्कैल्प में अच्छी तरह अब्जॉर्ब होते हैं और बालों की मजबूती बढ़ती है।

शैंपू के साथ इस्तेमाल- अपने रेगुलर शैंपू में कुछ बूंदें कलौंजी तेल की मिलाकर बाल धोएं। इससे बाल साफ होने के साथ-साथ उन्हें एक्स्ट्रा पोषण भी मिलता है।