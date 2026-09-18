महंगे सीरम या स्पा वाले चोंचले नहीं! 'झाड़ू' हो चुके बालों में जान फूंकेंगे 7 देसी तेल, जड़ से मिलेगी मजबूती

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी हमारी त्वचा के साथ-साथ बालों का भी बुरा हाल कर देते हैं। ऐसे में, बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं, जिससे वे तेजी से टूटने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि बालों की ग्रोथ एकदम धीमी पड़ जाती है।

हालांकि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हेयर ऑयल का चुनाव करते हैं, तो ये आपके बालों को पूरा पोषण देकर जड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। कुछ नेचुरल ऑयल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी स्कैल्प पर हल्के रहते हैं और बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। इनकी नियमित हल्की मालिश करने से आपका स्कैल्प हेल्दी रहता है और बाल शाइनी, घने व लंबे बनते हैं। आइए जानते हैं उन खास समर हेयर ऑयल्स के बारे में, जिन्हें आपको अपने हेयर केयर रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए।

नारियल का तेल गर्मियों के मौसम में नारियल तेल को सबसे हल्का और बेहतरीन माना जाता है। इसके अंदर मौजूद विटामिन-ई और फैटी एसिड आपके बालों की जड़ों को गहराई से पोषण देते हैं। यह न सिर्फ आपके स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि बालों को टूटने से बचाकर उनके बढ़ने की रफ्तार को भी तेज करता है।

बादाम का तेल विटामिन-ई, प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर बादाम का तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आपके बालों को मजबूती देता है और डैमेज हो चुके बालों को रिपेयर करने में बेहद मददगार है। इसकी नियमित मालिश से बाल सॉफ्ट, चमकदार और तेजी से लंबे होते हैं।

आंवला तेल अगर आप बालों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो आंवला तेल एक बेहद असरदार उपाय है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी का खजाना होता है। यह बालों की जड़ों को फौलादी मजबूती देता है, जिससे बालों का गिरना कम होता है और वे लंबे व घने बनते हैं।

जैतून का तेल जैतून का तेल बालों को गहराई तक मॉइस्चराइज करने का काम करता है। गर्मियों में बाल रूखे न हों, इसके लिए यह स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखता है। अगर आप नियमित रूप से इसकी मसाज करते हैं, तो बालों में एक नेचुरल शाइन आती है और उनकी ग्रोथ भी शानदार होती है।

अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल को बालों के तेजी से विकास के लिए ही जाना जाता है। इसमें ओमेगा-6 फैटी एसिड और राइसिनोलेक एसिड पाया जाता है। जब आप इसे लगाते हैं, तो यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं।