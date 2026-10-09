समझदार लोग कैब या मेट्रो में नहीं करते टाइम पास! इन तरीकों से करें ऑफिस आने-जाने के समय का सही इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस या कॉलेज जाने या घर लौटने के लिए के लिए मेट्रो या कैब से सफर करना हमारी जिंदगी का आम हिस्सा है। रोज के कम्यूट में कम से कम एक या दो घंटे तो लग ही जाते हैं। अक्सर इस समय में लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या बेमतलब की खबरे देखने लगते हैं।

ऐसा करने से आपका रोज ही एक-दो घंटा बेकार जाता है। हालांकि, आप चाहें, तो बहुत आसानी से इस समय को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सफर के इस समय को आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में लगा सकते हैं। आइए जानें कैसे कम्यूट के समय को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं।

ऑडियोबुक्स और पॉडकास्ट अगर मेट्रो की भीड़ में किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, तो आप किताब को सुन सकते हैं। आजकल ऑडियोबुक्स भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप अपनी पसंद की किताब को सुन सकते हैं। इसके अलावा, इस समय आप कोई पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। अपनी पसंदीदा किताब या पॉडकास्ट डाउनलोड कर लें और सफर के दौरान उन्हें सुनें। इससे आपकी उस विषय में जानकारी बढ़ेगी।