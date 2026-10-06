कॉम्पैक्ट से ट्रांस्लूसेंट तक, कौन सा मेकअप पाउडर किस काम आता है? ऐसे दूर करें अपना कन्फ्यूजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेकअप करने के बाद वो बिगड़े नहीं, इसके लिए जरूरी है कि उसे अच्छे से सेट किया जाए। इसी काम में हमारी मदद करता है मेकअप पाउडर, पर अक्सर मार्केट में मिलने वाले अलग-अलग तरह के पाउडर हमें कन्फ्यूज कर देते हैं कि कौन सा पाउडर किस काम के लिए बना है।

अगर आप भी इन अलग-अलग मेकअप पाउडर के रोल को लेकर भ्रम में हैं, तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर जब मेकअप करके बाहर की धूल, गंदगी और पसीने से त्वचा का सामना होता है, तो उसे तुरंत फिक्स करने में कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी भूमिका निभाता है। यह स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल सोखने और उसे फिर से पहले जैसा करने का काम करता है।

सेटिंग पाउडर इसके नाम से ही पता चल रहा है जिसकी मदद से मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दरअसल, यह पाउडर लिक्विड क्रीम और फाउंडेशन को चेहरे पर लॉक करने का काम करता है, ताकि वह हाथ लगाने पर या ज्यादा गर्मी के मौसम में जल्दी से फैले नहीं।

ट्रांस्लूसेंट सेटिंग पाउडर यह भी मेकअप को सेट करने वाला ही एक पाउडर है, लेकिन इसका काम सेटिंग पाउडर से थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां सेटिंग पाउडर में थोड़ा रंग होता है, वहीं ट्रांस्लूसेंट सेटिंग पाउडर रंगहीन होता है। इसका काम होता है लंबे समय तक मेकअप को केकी न बनने देना।

फिनिशिंग पाउडर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मेकअप खत्म होने के आखिर में इस्तेमाल किया जाने वाला पाउडर। जब चेहरे पर सेटिंग पाउडर और ट्रांस्लूसेंट पाउडर का काम हो जाता है, तब फिनिशिंग पाउडर मेकअप को लैस फिनिश देता है। एक तरह से यह पूरे मेकअप को पॉलिश कर देता है। इसके बाद जाकर चेहरे को फ्लॉलेस लुक मिलता है।