रिसर्च का दावा- 15 सालों में 30% कम हुए हमारे शब्द, क्या गैजेट्स छीन रहे हैं इंसानों के बात करने की क्षमता?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अभी आंख खुली भी नहीं थी कि कामवाली अम्मा के नहीं आने की खबर ने वसुधा को चिंता में डाल दिया। कई काम करने थे। पति ने सलाह दी कि एप से इंस्टेंट मेड बुक कर लें तो मुश्किल आसान होगी। पति को चाय देकर बसुधा मेड के इंतजार में फोन स्क्रॉल करने लगी। कॉलबेल बजी।

दरवाजा खोला तो सामने मेड को देखकर राहत मिली। अपना दुपट्टा कमर में खोंसते हुए मेड ने पूछा- मैडम क्या-क्या काम है? रसोई में बर्तन पड़े हैं और घर बिखरा पड़ा है। जाने कैसे एक घंटे में पूरा होगा? बसुधा की यह चिंता तब हैरत में बदल गयी जब मेड ने तपाक से कहा- अरे मैडम मैं है ना। आप बस देखती जाओ।

बसुधा हंसे बिना न रह सकीं और इस तरह बातों-बातों में कब एक घंटा निकल गया कि पता नहीं चला। उसने जाते हुए कहा- आप अच्छी हो मैम, वैसे मुझे कम ही लोग अच्छा कहते हैं, पर मैं जैसे को तैसा व्यवहार देती हूं, अच्छा करती हूं न? मेड का यह अंदाज बसुधा के दिल को छू गया था। क्या एक अपरिचित भी इतना गहरा प्रभाव छोड़ सकता है? वह इस प्रश्न में डूब गईं।

यह आधुनिक शहरी जीवन की एक सामान्य सी तस्वीर है। यहां फुर्सत के पल और उसमें यूं बातचीत करना महंगी चीज हो गई है। लोग ऐसी बातचीत के लिए विशेष तौर पर प्रयास करते हैं। किटी पार्टी हो या रनिंग क्लब इनका सदस्य बनना होता है।

पता पूछने के बहाने ही रास्ते में अजनबियों से जुड़ जाया करते थे कभी, पर अब ऐसा कम होता है, क्योंकि आज गूगल मैप हर फोन में मौजूद है। हम दफ्तर में रहें या फिर घर पर आपस में पहले से कम बातचीत करते हैं। इन दिनों 'बात नहीं कर सकते, मैसेज करो' जैसे वाट्सएप स्टेटस बताते हैं कि लोग इमोजी और संकेतों में बात को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

अधिकांश समय अब अपने गैजेट, फोन या कंप्यूटर के साथ बीत रहा है। जहां बात तो होती है हमेशा, पर अपनों से हो या अजनबियों से मिलकर होने वाली बात अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां शब्द अधिक खर्च होते हैं और आपसी जुड़ाव भी बढ़ता है।

ताकि गलतफहमियों की गुंजाइश न रहे रोजाना कोशिश रहती है तय किए गए काम पूरे हो जाएं। दिनभर मजबूती से मोर्चे पर जुटे रहने के लिए वॉक करें, जिम जाएं, पर ज्यादातर लोग इस दौरान हेडफोन लगाए पॉडकास्ट या संगीत सुन रहे होते हैं। साथ वालों से कोई बातचीत नहीं करते।

परिवार संग कहीं बाहर घूमने जाना हो तो गाड़ी में बैठते ही संगीत चालू किया जाता है, तो सामने बैठकर भी बात नहीं करते। आस-पड़ोस में आने-जाने का समय तो अब गाहे-बगाहे ही निकल पाता है और घर पर लैपटाप या फोन थामे हुए किसी से बात वास्तविक संवाद नहीं कहला सकता।

दरअसल, संवाद का अर्थ ठीक से सुनना भी होता है और काम करते हुए आप यह पूरी तरह नहीं कर पाते। इन स्थितियों को लेकर वरिष्ठ साइकोथेरेपिस्ट नयामत बावा कहती हैं, ज्यादातर लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ मिस न हो जाए। घर हो या दफ्तर आपसी बातचीत को अहमियत नहीं देते या इससे बचना चाहते हैं।

बावा के अनुसार, स्क्रीन पर लगातार सक्रिय रहने व काम के दबाव से मानसिक थकान हावी रहता है। ऐसे में जब किसी से दिल की बात साझा नहीं कर पाते तो वही तनाव अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। जब हम किसी से सीधे नहीं मिलते, बात नहीं करते तो उनके हावभाव और भावनाओं को समझने की क्षमता भी खोने लगते हैं। इससे गलतफहमियां उपजती हैं, जो इन दिनों रिश्ते खराब होने का बड़ा कारण हैं।