मिलेनियल्स का फेवरेट 'LOL' Gen-Z के लिए है क्रिंज, चैटिंग में इन नए शब्दों ने ले ली है इसकी जगह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जेन-जी के बातचीत करने का तरीका मिलेनियल्स से काफी अलग है। जो शब्द मिलेनियल्स के लिए कूल हुआ करते थे, उन्हें जेन-जी क्रिंज मानती है। इन्हीं में मिलेनियल्स का सबसे फेवरेट एक्रोनिम LOL (लाफिंग आउट लाउड) भी शामिल है।

जी हां, जेन-जी ने LOL को टेक्सटिंग की दुनिया से कैंसल कर दिया है। इस शब्द को ये जेनरेशन पैसिव एग्रेसिव मानती है। यानी अगर आप उन्हें टेक्सट में LOL लिखकर भेजेंगे, तो वो मान लेंगे कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बेमन से बात खत्म करना चाहते हैं या आप फेक हैं। इसलिए जेन-जी से बात करते समय अब LOL का इस्तेमाल करने की जगह, उनके बनाए गए नए शब्दों का इस्तेमाल करें। आइए जानें जेन-जी ने LOL को किन शब्दों से रिप्लेस कर दिया है।