आलस या तनाव? दोनों में है बड़ा फर्क, शरीर और दिमाग के ये संकेत बताएंगे असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर बार किसी तरह की मोटिवेशन महसूस न करने, थकान रहने और काम में ध्यान न लगा पाने का मतलब व्यक्ति का आलस नहीं होता। कई मामलों में तनाव, मानसिक थकान, खराब नींद और इमोशनल भारीपन भी किसी काम को शुरू करने या उसे खत्म करने में रुकावट बनता है।

आलस और तनाव के बीच फर्क कैसे करें? आलस को ज्यादातर समय कम दिलचस्पी या काम करने की कम इच्छा से जोड़कर देखा जाता है। जबकि तनाव मन के भारीपन, चिंता और मानसिक थकान की वजह से होता है। ऐसे में यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति तनाव से घिरे होने के बावजूद काम करना चाहता हो। लेकिन लगातार चिंता करने और दिमाग में चल रही बातों की वजह से वह काम ठीक से कर नहीं पा रहा। इसे कई लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

सिर दर्द

मांसपेशियों में तनाव

नींद पूरी न होना

चिड़चिड़ापन

भूख में बदलाव खुद पर करके अपने स्ट्रेस ट्रिगर की पहचान करें एक आसान तरीका और है जो यह बता सकता है कि आप तनाव में थे। अपने ऊपर ध्यान दें कि जब आप अच्छे से आराम करते हैं तो आपको किसी काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड महसूस होता है या नहीं। अगर हां, तो आप आराम न कर पाने की वजह से तनाव में थे। हालांकि, अगर हर तरह की गतिविधि करते समय आपको मोटिवेशन नहीं मिलती तो आपको अपने लाइफस्टाइल और इमोशनल हेल्थ पर खास ध्यान देने की जरूरत है।