माता-पिता के चलने-बोलने के तरीके में दिखें बदलाव, तो हो जाएं सर्तक; हो सकते हैं अल्जाइमर के शुरुआती संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब कभी बुजुर्ग माता-पिता चीजों को भूलने लगते हैं, तो परिवार का ध्यान हमेशा उन बातों पर जाता है जिन्हें सामने से देखा या गौर किया जा सकता है। इनमें अपॉइंटमेंट भूल जाना, एक ही सवाल को बार-बार पूछना और घर में किसी सदस्य का नाम याद न रहना जैसी बातें शामिल हो सकती हैं।

पर हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारा दिमाग केवल चीजों को याद ही नहीं रखता, इसके और भी कई काम हैं। ऐसे में आइए वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर जानें कि कैसे हम भूलने की बीमारी की पहचान पहले कर सकते हैं।

भूलने की बीमारी की हो सकती है पहचान मान लीजिए कि आप कमरे में चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किचन में नाश्ता बना रहे हैं; ये सभी गतिविधियां भी दिमाग का ही काम है। ऐसे में जब उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारी की समस्या होती है, तो उसे इन रोजमर्रा के कामों में होने वाले इन छोटे-मोटे बदलावों पर नजर रखकर पहले ही पहचाना जा सकता है।

हम में से ज्यादातर लोग चलने को दिमाग की एक गतिविधि नहीं मानते, जबकि चलने में शरीर का संतुलन बनाना, देखना, शरीर के साथ तालमेल बिठाना, आसपास की जगहों का अंदाजा लगाना और रास्तों पर ध्यान देना; ये सभी दिमाग के कामों में गिना जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति से चलने से अल्जाइमर के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सकता है: