खेसारी-निरहुआ के सॉन्ग्स से अलग हैं ठेठ भोजपुरी गाने! इस देहाती गीत में झलकती है यहां के संगीत की असली मिठास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी संस्कृति सिर्फ खेसारी लाल या निरहुआ के गानों तक सीमित नहीं है। यहां के लोकगीतों में आम जीवन की खूबसूरती, भावनाओं और रिश्तों को बयां करते हैं। इन्हीं लोकगीतों में बाबा दिहले टिकवा गीत भी शामिल है।

ये गीत एक नवविवाहित महिला के दिल की भावना को जाहिर करती है, जो पति के लिए उसके प्रेम और समर्पण को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। कहा जाता है कि महिलाएं अपने गहनों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये गीत बताता है कि वो गहनों से भी ज्यादा किसी और चीज से भी प्यार करती हैं। आइए जानें क्या कहता है ये गीत।

क्या है इस गीत की कहानी इस गीत को एक नवविवाहित महिला का अपनी छोटी ननद से संवाद की तरह दिखाया गया है। शादी में महिला को उसके बाबा यानी पिता ने कई तरह के गहने दिए है, लेकिन उनका मोल उसके पति के सामने कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि उसके बाबा ने उसे मांग टीका दिया है, जिसे वो त्याग सकती है, लेकिन वो अपने बलमुआ यानी पति को कैसे छोड़ कर रह सकती है।

आगे वह कहती है कि उसके बाबा ने उसे नथिया भी दिया है, जिसे वो खुशी-खुशी छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने पति के बिना वह कैसे रहेगी। इसके आगे बताती है कि उसके पिता ने उसे झुमका भी दिया है और वो उसे भी त्याग सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। वो अपने पिता की दी हुई हंसुली भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने पति को छोड़कर नहीं रह सकती। पति के बिना रहने के ख्याल से भी उसका जिया डोल रहा है यानी कलेजा कांप रहा है।

क्यों खास है ये लोकगीत? किसी भी महिला के लिए उसके मायके से मिले गहने उसे बहुत प्रिय होते हैं। वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती है, खासकर जो उसके माता-पिता ने दिए हैं। वो उन्हें उनके प्यार की निशानी मानकर सहेजकर रखती है, लेकिन इस गीत में महिला अपने इन्हीं गहनों को त्यागने की बात कह रही है।