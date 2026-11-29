लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत और खासकर हरियाणा की शादियों में 'भात' की रस्म बेहद खास मानी जाती है। जब बहन के घर में शहनाइयां गूंजती हैं और ढोलक पर थाप पड़ती है, तो मायके से आने वाले भात के इंतजार में महिलाओं के पास लोकगीतों का एक पूरा पिटारा खुल जाता है।

आज हम आपको एक ऐसे ही बेहद मजेदार हरियाणवी लोकगीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शादी वाले घर में महफिल लूट लेता है। जी हां, गीत के बोल हैं- "रे मेरे बीरा, मेरै भरियो ऐसा भात गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे..."।

पहली नजर में यह गाना सिर्फ मजाकिया और चुलबुला लगता है, लेकिन इसके ठेठ हरियाणवी बोलों में एक बहन का अपने भाई पर नाज और ससुराल में मायके की शान ऊंची रखने की ख्वाहिश छिपी है। दरअसल, इस मस्ती भरे लोकगीत के बोलों पर गौर करें, तो इसमें पारंपरिक रस्मों के साथ आज के दौर के लाइफस्टाइल का बड़ा अनोखा मेल नजर आता है। भात की रस्म के बीच भाई-बहन के स्नेह को दर्शाती तस्वीर। (AI जनरेटेड तस्वीर) 'गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे...' हरियाणा और आसपास के इलाकों में शादी के दौरान 'भात' भरना भाई के लिए गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। इस रस्म में भाई अपनी बहन और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, गहने और शगुन लेकर आता है। हर बहन की यही तमन्ना होती है कि उसके भाई का भात इतना भव्य हो कि पूरे गांव में उसकी चर्चा हो।

इस लोकगीत की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: "रे मेरे बीरा, मेरै भरियो ऐसा भात गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे

रुक्का पड़ज्या रे, गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे" ठेठ हरियाणवी में 'रुक्का पड़ज्या' का मतलब होता है- चारों तरफ शोर मच जाना या धूम मच जाना। इन पंक्तियों में बहन बड़े अधिकार और लाड़ से अपने भाई से कहती है कि वह ऐसा शानदार भात लेकर आए, जिसे देखकर पूरे गांव में चर्चा शुरू हो जाए और उसके मायके की वाहवाही हर जुबान पर हो।

भाई को 'पैंट-कोट' सिलाने की हिदायत दे रही बहन इस गीत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वक्त के साथ ढलते लोकसंगीत की झलक दिखाता है। पहले के लोकगीतों में जहां पगड़ी, धोती-कुर्ते या घोड़ी का जिक्र होता था, वहीं इस गीत में बहन अपने भाई को पूरे मॉडर्न ठाठ-बाट के साथ ससुराल आने की हिदायत देती है। गीत के बोल हैं:

"रे थम बनठण कै नै आइयो

रे थम पैंट कोट सिम्वाइयो

रे मेरे बीरा, जलज्या दुश्मन का गात

गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे" भात गीत के माहौल में खुशियां मनातीं और मुस्कुरातीं महिलाएं। (AI जनरेटेड तस्वीर) इन पंक्तियों में बहन कहती है कि भाई साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि बढ़िया पैंट-कोट सिलवाकर और पूरी तरह बन-ठन कर आए। उसका अंदाज इतना शाही होना चाहिए कि ईर्ष्या रखने वालों का 'गात' यानी शरीर जल उठे। इतना ही नहीं, बहन आगे भाई के हाथ की शान के लिए भी बड़ी दिलचस्प फरमाइश करती है:

"रे आई फोन हाथ म्हं ठाकै

बीरा चारो आंगली म्हं गूठी सजाकै

रे मेरे बीरा, सासू ने दिखाइयो औकात

गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे" हाथ में आईफोन और चारों उंगलियों में सोने की अंगूठियां सजाकर आने की यह फरमाइश महफिल में मौजूद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। यह दिखाता है कि हरियाणवी लोकगीत कितने जीवंत हैं, जो आज के दौर के शौक और स्टेटस सिंबल को भी बड़ी सहजता से अपने सुरों में पिरो लेते हैं।

सासू मां के सामने भाई का रुतबा बढ़ाने की चाह गीत के आखिरी हिस्से में बहन की पैनी नजर भाई के पैरों पर भी जाती है। वह नहीं चाहती कि सज-धजकर आने में कहीं कोई छोटी-सी भी कसर रह जाए। इसलिए वह बड़े चुलबुले अंदाज में गाती है:

"रे मत चप्पल पहर कै आइयो

बीर जूते बाटा के मंगवाइयो

रे मेरे बीरा, सासू का झुक ज्या माथ

गाम म्हं रुक्का पड़ज्या रे" गौर करने वाली बात है कि यहां खास तौर पर 'बाटा के जूते' मंगवाने का जिक्र किया गया है। दरअसल, उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में आज भी 'बाटा' के जूते अच्छे पहनावे, सलीके और भरोसे की पहचान माने जाते हैं। बहन मजाकिया लहजे में कहती है कि भाई चप्पल पहनकर न आए, बल्कि बाटा के बढ़िया जूते पहनकर आए, ताकि उसका रौब देखकर सासू मां का सिर सम्मान से झुक जाए।