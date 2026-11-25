लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा और उत्तर भारत की शादियों में जब ढोलक की थाप के साथ घूंघट की आड़ से यह गीत गूंजता है, तो महफिल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक मीठी-सी नमी छा जाती है।

शादी का घर सजा हो और मौका 'भात' की रस्म का हो, तो बैंड-बाजे के शोर से कहीं ज्यादा जादू उन ठेठ लोकगीतों का चलता है, जो पीढ़ियों से महिलाओं की जुबान पर बसे हैं। आज हम एक ऐसे ही दिल को छू लेने वाले पारंपरिक हरियाणवी लोकगीत की बात कर रहे हैं, जिसके बोल हैं- "मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै..."।

सुनने में बेहद सादी लगने वाली यह पंक्ति असल में उस बहन की चिंता और लाड़ को बयां करती है, जो बारिश की एक बूंद भी अपने भाई और भतीजे पर नहीं गिरने देना चाहती। आइए, इसके पीछे छिपे गहरे मायनों को करीब से समझते हैं।

'मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै...' यह गीत उत्तर भारत, विशेषकर हरियाणा के पारंपरिक भात गीतों की एक बेहद चर्चित और लोकप्रिय कड़ी है। शादी या पारिवारिक उत्सवों में जब मायरा या भात न्योतने की रस्म निभाई जाती है, तब बहन-भाई के स्नेह को दर्शाने के लिए महिलाएं बड़े भाव से इस लोकगीत को गाती हैं।

इस लोकगीत की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: "मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै।

हो मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै। मत बरसो इंद्र राजा जी, मेरी मां का जाया भीजै।

मेरी मां का जाया भीजै, मेरा सगा भतीजा भीजै।" इन पंक्तियों में एक बहन वर्षा के देवता इंद्रराज से बड़ी मासूमियत से विनती करती है कि वे अभी बारिश न करें। उसकी इस गुहार के पीछे बेहद कोमल भावना छिपी है, क्योंकि उसका सगा भाई और भतीजा भात लेकर आ रहे हैं और अगर बारिश हो गई, तो वे दोनों भीग जाएंगे।

देहाती परिवेश और भाई-भतीजे के लिए बहन की फिक्र इस गीत की खूबसूरती सिर्फ भाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे मायके और संयुक्त परिवार की गर्माहट भी बड़ी सहजता से पिरोई गई है। बहन की फिक्र अपने भाई के साथ-साथ उसके साथ आए भतीजे के लिए भी उतनी ही गहरी है। गीत की अगली पंक्तियों में यही अपनापन और खुलकर सामने आता है:

"पटरे पै बीरा भीजै, ऊकी गैल भतीजा भीजै।

मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै। बरसा में बीरा भीजै, उसकी गैल भतीजा भीजै।

मत बरसो इंद्रराज, मेरी मां का जाया भीजै।" इन बोलों में देहाती जीवन की सादगी और रिश्तों का मान साफ झलकता है। 'पटरे पै' यानी रस्म के दौरान पटरे पर बैठे या रास्ते में आ रहे भाई और 'ऊकी गैल' यानी उसके साथ चल रहे भतीजे को बारिश से बचाने की यह कामना दिखाती है कि ससुराल में बसी बेटी के लिए मायके का हर सदस्य कितना खास होता है। वह नहीं चाहती कि उसकी खुशियों में शरीक होने आए उसके अपनों को जरा भी कष्ट उठाना पड़े।

कहीं 'इंद्रराज' तो कहीं 'अंबरराज' से गुहार भारतीय लोकगीतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे क्षेत्र और बोली के हिसाब से थोड़े-बहुत बदलते हुए भी अपनी मूल भावना को जस का तस सहेजे रखते हैं। इस भात गीत के साथ भी यही बात लागू होती है। हरियाणा और उत्तर भारत के कई इलाकों में गाए जाने वाले अलग-अलग गीतों में वर्षा के देवता 'इंद्रराज' के स्थान पर 'अंबरराज' भी सुनने को मिलता है।

चाहे पुकार इंद्रराज से हो या अंबरराज से, हर रूप में इस गीत का मर्म एक ही रहता है, यानी अपने भाई और भतीजे की कुशलता की कामना। लोक संस्कृति का यह दृश्य बेहद मार्मिक है, जहां एक बहन अपने 'बीरा' के सम्मान और आराम के लिए सीधे आकाश और बादलों से गुहार लगाने में भी नहीं हिचकिचाती।