लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि हरियाणवी शादियों की असली रौनक बड़े-बड़े डीजे साउंड में नहीं, बल्कि आंगन में ढोलक की थाप पर गाए जाने वाले उन लोकगीतों में बसती है, जो सीधे दिल के तार छेड़ जाते हैं? घूंघट की ओट से जब घर की महिलाएं अपनी ठेठ और सुरीली आवाज में गीत छेड़ती हैं, तो पूरा माहौल एक जादुई अहसास से भर जाता है।

इन्हीं खूबसूरत रस्मों की धड़कन है 'भात' न्योतने की परंपरा। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस अटूट प्रेम का जश्न है जिसमें बचपन की खट्टी-मीठी यादें, रूठना-मनाना और हंसी-ठिठोली सब एक साथ छलक पड़ते हैं। ऐसा ही एक बेहद प्यारा लोकगीत है 'आए मैने सांझे सलाह मिलाई, मैं भात न्योतने आई...', जो मायके से जुड़ी बहन की भावनाओं और एक बुआ-भतीजे के खूबसूरत रिश्ते को बड़ी ही मार्मिकता से दर्शाता है। बेहद खास है 'भात न्योतने' का यह हरियाणवी लोकगीत इस पारंपरिक हरियाणवी लोकगीत की शुरुआत में बहन शादी की तैयारियों के बीच अपने भाई के घर 'भात न्योतने' निकलती है। रस्म के अनुसार, वह अपने साथ शगुन की 'गुड़ की भेली' लेकर जाती है। गीत के बोल बताते हैं कि रास्ते में ही उसे अपना भाई मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि वह किस कारण से घर की ओर चली आ रही है। बहन बड़े ही लाड से अपने भाई की तीन मंजिला हवेली की तारीफ करती है और उसे भात का न्योता देती है।

भाई की ठिठोली पर टूट जाता है बहन का दिल हरियाणवी लोकगीतों की खासियत ही यही है कि इनमें भावनाओं का उतार-चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। गीत की पंक्तियों में आगे भाई अपनी बहन से मजाक करते हुए या ठिठोली करते हुए कहता है कि हवेली का खजाना तो बंद है और वह भात में एक आना भी नहीं भरेगा। भाई की यह बात सुनकर बहन का दिल टूट जाता है। वह मायके की हवेली की तरफ देखकर फूट-फूट कर रोने और रुदन मचाने लगती है। उसे लगता है कि उसके मायके के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं।

'आए मैने सांझे सलाह मिलाई, मैं भात न्योतने आई...' आए रस्ते में बीरा मिलगा,

बेबे किस कारण डिगरायी आरे बीरा तीन तिमजली हेली,

मैं ल्याई रे भात की भेली आए बेबे हेली का बंद खजाना,

तेरे भरूं ना भात का आना आए छोरी रोवै रुदन मचावै,

हेली की तरफ लखावै रोती हुई बुआ को देख पसीजा भतीजे का दिल इस गीत का सबसे खूबसूरत हिस्सा तब आता है, जब घर के अंदर से भतीजा अपनी रोती हुई बुआ की आवाज सुनता है। वह तुरंत बाहर आकर अपनी बुआ को ढांढस बंधाता है और सारा माहौल भावुक कर देता है। भतीजा अपनी बुआ का सम्मान करते हुए गाता है:

"आरी बुआ तीन तिमजली हेली,

तेरी सिर माथे पे भेली...." "आरी बुआ तोड़ू खजाने का ताला,

तेरा भरदू भात निराला...." "आरी बुआ क्यूं मन में घबराई,

तनै सबते राखु सवाई...." "आरी बुआ टेम ते पहला आऊं,

तेरा आकै काम कराऊं...." भतीजा अपनी बुआ से कहता है कि यह तीन मंजिला हवेली आपकी ही है और आपका लाया हुआ शगुन सिर-माथे पर है। वह वादा करता है कि वह खजाने के ताले तोड़कर अपनी बुआ के लिए ऐसा अनोखा भात लेकर आएगा जो सबसे शानदार होगा। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि "बुआ तू मन में क्यों घबरा रही है, मैं शादी में समय से पहले आऊंगा और तेरा सारा काम करवाऊंगा।"

इन लोकगीतों में झलकते हैं पीढ़ियों के संस्कार यह लोकगीत सिर्फ कुछ पंक्तियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हरियाणा की समृद्ध पारिवारिक संस्कृति का सच्चा दर्पण है। यह दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेम और सम्मान के संस्कार ट्रांसफर होते हैं। जहां भाई मजाक में बहन को चिढ़ाता है, वहीं भतीजा एक रक्षक और सम्मान देने वाले बेटे के रूप में आगे आता है।