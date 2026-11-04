बहुत मजेदार है राजस्थानी लोकगीत 'थाने काजलियो', ठेठ मारवाड़ी ढंग में प्रेमिका करती है अपने प्यार का इजहार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की संस्कृति की बात करें, तो लोकगीतों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। यहां हर मौके के लिए खास लोकगीत गाए जाते हैं। ऐसा ही एक लोकगीत है थाने काजलियो बना ल्यूं राज। ये मारवाड़ी भाषा में गाया गया एक मशहूर राजस्थानी लोकगीत है।

इस लोकगीत में एक महिला के प्रेम को बहुत ही अलग और मजेदार अंदाज में बयां किया जाता है। इस गीत में महिला अपने शृंगार के जरिए अपने प्रेमी के लिए अपने दिल की बात को जाहिर करती है। आइए जानें इस राजस्थानी लोकगीत में क्या कहा गया है।