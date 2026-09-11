'रजाई बिना रतिया...' बिहार का नहीं, कैरेबियन गाना है! इस भोजपुरी म्यूजिक के पीछे है गिरमिटिया मजदूरों की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 1994 में आई फिल्म घर की इज्जत का सुपरहिट गाना रजाई बिना रतिया कैसे कटी आपने सुना ही होगा। ये गाना पहली बार सुनने में किसी भोजपुरी गाने जैसा लग सकता है, लेकिन ये गाना बिहार का नहीं, बल्कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियाई म्यूजिक से बना गाना है।

जी हां, ये गाना असल में कैरेबियाई देशों के चटनी म्यूजिक से प्रेरित होकर बना है। अब आप सोंचेंगे कि भला वहां भोजपुरी कैसे बोली जाती है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे अंग्रेजों के जमाने की एक कहानी छिपी है। आइए जानें क्या है ये कहानी और कैसे बना चटनी म्यूजिक।

गिरमिटिया मजदूरों की कहानी इन मजदूरों से एक एग्रीमेंट कराया जाता कि वे 5 सालों तक गन्ने के खेतों में काम करेंगे और इसके बदले उन्हें एक तय तनखा मिलेगी। ये गरीब मजदूर पढ़े-लिखे नहीं थे इसलिए एग्रीमेंट को गिरमिट कहने लगे और इससे इनका नाम गिरमिटिया मजदूर पड़ा।

19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक, लाखों भारतीय मजदूरों को जहाजों में भरकर फिजी, मॉरीशस, गुयाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे कैरेबियाई देशों में ले जाया गया। अपने घरों से हजारों मील दूर इन मजदूरों से 10-12 घंटे खेतों में काम करवाया जाता था। यहां ये मजदूर ही एक-दूसरे का सहारा थे और उनकी बोली और संस्कृति ही उनकी पहचान।

कई गिरमिटिया मजदूर उन्हीं देशों में बस गए और कभी भारत नहीं लौटे। यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई और अपने कल्चर और भाषा को अपने साथ उस देश का हिस्सा बनाया। इसलिए इन देशों में भोजपुरी भाषा का चलन देखने को मिलता है।