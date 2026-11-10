बचपन में खूब खेला होगा 'पोशम्पा भाई पोशम्पा', मगर नहीं पता होगा इसका विदेशी कनेक्शन; ब्रिटिश दौर से जुडी है थ्योरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बचपन की यादों में एक खेल आज भी हमारे जहन में बिल्कुल ताजा है- "पोशम्पा भाई पोशम्पा!" इसके साथ गाई जाने वाली मजेदार लाइनें, "सौ रुपये की घड़ी चुराई, आठ आने की रबड़ी खाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा", हम सबने कभी न कभी खूब गाई हैं।

मगर क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि यह खेल आखिर शुरू कहां से हुआ? या फिर इस अटपटे शब्द 'पोशम्पा' का असल मतलब क्या है? आइए, इसके पीछे छिपे कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो आपको पक्का हैरान कर देंगे।

(Image Source: AI-Generated) 'लंदन ब्रिज' से है इसका सीधा कनेक्शन यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह खेल पूरी तरह से देसी नहीं है। दरअसल, यह अंग्रेजी की बहुत ही मशहूर नर्सरी राइम London Bridge is falling down का ही एक बदला हुआ भारतीय रूप है।

ब्रिटिश राज के दौरान यह खेल इंग्लैंड से भारत आया और यहां के लोकल रंग में ढल गया। अगर आप ध्यान दें, तो अंग्रेजी और हिंदी की कई लाइनें आपस में बिल्कुल मेल खाती हैं: अंग्रेजी गाने में एक लाइन है, "Who stole my watch and chain?", जिसे हमने बदलकर "सौ रुपये की घड़ी चुराई" कर दिया।

इसी तरह, अंग्रेजी की लाइन "Off to prison, you must go" हमारे यहां आकर "अब तो जेल में जाना पड़ेगा" बन गई। 'पोशम्पा' का मतलब क्या होता है? चूंकि बच्चों की इन कविताओं का कोई लिखित इतिहास या रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसके अर्थ को लेकर लोगों ने सिर्फ अपने अंदाजे लगाए हैं। इसके पीछे दो सबसे मशहूर थ्योरी हैं:

क्या यह 'पोस्टमैन' है? कई लोगों का मानना है कि अंग्रेजी का शब्द 'पोस्टमैन, पोस्टमैन' समय के साथ बच्चों की ज़ुबान पर बदलते-बदलते 'पोशम्पा, पोशम्पा' बन गया। इस बात को इसलिए भी सही माना जाता है क्योंकि कुछ जगहों पर इस खेल में "डाकिए ने क्या किया?" वाली लाइन भी गाई जाती है।

एक और अंदाजा यह है कि यह शब्द 'पुलिसमैन, पुलिसमैन' से निकला है। इसके बोलों में आगे "लाल किले पे क्या हुआ?" जैसी लाइनें भी आती हैं। हो सकता है कि खेलते वक्त बच्चों ने अपनी सहूलियत के लिए 'पुलिसमैन' को 'पोशम्पा' बना दिया हो।

बच्चों की कविता में भी कैद है इतिहास आज के समय में हमें 'पोशम्पा' जैसे शब्द भले ही अजीब लगें या इनका कोई मतलब समझ न आए, लेकिन ये महज कोई बेतुके शब्द नहीं हैं। ये शब्द अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं।

कभी किसी पुराने दौर में, इन शब्दों का किसी के लिए एक खास मतलब हुआ करता था। इससे यह साबित होता है कि बच्चों के खेल और उनकी मासूम कविताएं भी हमारे इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हैं।